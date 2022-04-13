Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки
Приготування сніданку для сім'ї не повинно перетворюватися на тривалу та трудомістку процедуру, особливо якщо мама зайнята і не завжди може виділити достатньо часу для кухні.
У цьому впевнена фудблогер Людмила Борщ, яка придумала, як швидко готувати котлети без м'яса.
Спеціально з цією метою вона поділилася рецептом смачного сніданку, що готується за лічені хвилини.
«Готується він легко, просто і швидко. І вранці можна подати всій родині, і запропонувати протягом дня несподіваним гостям», — вважає Людмила.
Для приготування сніданку-«смачниці» знадобляться:
- батон
- твердий сир 120 г
- сметану 2 ст.л.
- вершкове масло 20 г.
- зелена цибуля
- сіль.
Зі всіх продуктів готується намазка на тости, які потім запікаються в духовці при 200 С протягом 8−10 хвилин.
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