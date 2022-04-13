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Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

14:22 13 квітня 2022
Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Приготування сніданку для сім'ї не повинно перетворюватися на тривалу та трудомістку процедуру, особливо якщо мама зайнята і не завжди може виділити достатньо часу для кухні.

У цьому впевнена фудблогер Людмила Борщ, яка придумала, як швидко готувати котлети без м'яса.

Спеціально з цією метою вона поділилася рецептом смачного сніданку, що готується за лічені хвилини.

«Готується він легко, просто і швидко. І вранці можна подати всій родині, і запропонувати протягом дня несподіваним гостям», — вважає Людмила.

Для приготування сніданку-«смачниці» знадобляться:

  • батон
  • твердий сир 120 г
  • сметану 2 ст.л.
  • вершкове масло 20 г.
  • зелена цибуля
  • сіль.

Зі всіх продуктів готується намазка на тости, які потім запікаються в духовці при 200 С протягом 8−10 хвилин.

Рекомендуємо також спробувати приготувати гарячий пиріг з готового листкового тіста із сосисками «Сонечко».

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