Відмінний варіант ситного сніданку: простий і смачний рецепт шведських картопляних коржиків
З картоплі можна приготувати не тільки смачну вечерю, запікаючи її з салом у духовці, але й використовувати її для ранкової страви — шведських картопляних коржиків.
Рецепт таких ситних коржиків, які просто приготувати, пропонує ресурс «Кухні народів світу» .
Складові:
- картопля — 1 кг;
- вершкове масло — 90 гр;
- борошно — 250 гр;
- вершки жирні — 4 ст л;
- сіль — 1 ст л;
- кориця — за смаком.
Приготування:
- Картоплю відварити та розім'яти у пюре, охолодити.
- Додати до картоплі олію, вершки, сіль. Збити до однорідності міксером і відправити у холодильник на 15−20 хвилин. Потім додати борошно і все перемішати.
- Поділити тісто на невеликі порції (завбільшки з яйце) і розкотити коржики, потім обсмажити їх по 2−3 хвилини з кожного боку.
Раніше фудблогерка Людмила Борщ поділилася рецептом швидкого та смачного сніданку, для якого знадобляться батон, сир, сметана, олія та зелень.
Фото «Кухні народів світу»183
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter