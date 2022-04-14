Відмінний варіант ситного сніданку: простий і смачний рецепт шведських картопляних коржиків

З картоплі можна приготувати не тільки смачну вечерю, запікаючи її з салом у духовці, але й використовувати її для ранкової страви — шведських картопляних коржиків.

Рецепт таких ситних коржиків, які просто приготувати, пропонує ресурс «Кухні народів світу» .

Складові: картопля — 1 кг;

вершкове масло — 90 гр;

борошно — 250 гр;

вершки жирні — 4 ст л;

сіль — 1 ст л;

кориця — за смаком.

Приготування: Картоплю відварити та розім'яти у пюре, охолодити.

Додати до картоплі олію, вершки, сіль. Збити до однорідності міксером і відправити у холодильник на 15−20 хвилин. Потім додати борошно і все перемішати.

Поділити тісто на невеликі порції (завбільшки з яйце) і розкотити коржики, потім обсмажити їх по 2−3 хвилини з кожного боку.

Раніше фудблогерка Людмила Борщ поділилася рецептом швидкого та смачного сніданку, для якого знадобляться батон, сир, сметана, олія та зелень.

Фото «Кухні народів світу»

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