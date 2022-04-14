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Відмінний варіант ситного сніданку: простий і смачний рецепт шведських картопляних коржиків

10:43 14 квітня 2022
Шведські коржики

З картоплі можна приготувати не тільки смачну вечерю, запікаючи її з салом у духовці, але й використовувати її для ранкової страви — шведських картопляних коржиків.

Рецепт таких ситних коржиків, які просто приготувати, пропонує ресурс «Кухні народів світу» .

Складові:

  • картопля — 1 кг;
  • вершкове масло — 90 гр;
  • борошно — 250 гр;
  • вершки жирні — 4 ст л;
  • сіль — 1 ст л;
  • кориця — за смаком.

Приготування:

  • Картоплю відварити та розім'яти у пюре, охолодити.
  • Додати до картоплі олію, вершки, сіль. Збити до однорідності міксером і відправити у холодильник на 15−20 хвилин. Потім додати борошно і все перемішати.
  • Поділити тісто на невеликі порції (завбільшки з яйце) і розкотити коржики, потім обсмажити їх по 2−3 хвилини з кожного боку.

Раніше фудблогерка Людмила Борщ поділилася рецептом швидкого та смачного сніданку, для якого знадобляться батон, сир, сметана, олія та зелень.

Фото «Кухні народів світу»

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