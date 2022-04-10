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Книга рецептів

«Картопля у банці»: ситна, ароматна і проста в приготуванні страва

12:10 10 квітня 2022
картопля в банці

«Картопля, сало, трішки фантазії — і смачна вечеря готова». Так описує свій рецепт фудблогерка Марія Макарчук. За її словами, «Картопля у банці» — ситна, ароматна і дуже смачна страва. Це може бути повноцінна вечеря або ж гарнір.

Інгредієнти:

  • картопля — 1,5 кг
  • сало — 200 г
  • цибуля — 1 шт.
  • сіль — на свій смак
  • перець — на свій смак
  • розмарин — 2 г
  • вершкове масло — 20 грн
  • банка 0,5 л — 4 шт.
  • фольга

Приготування:

Картоплю нарізати тонкими кружечками, цибулю — півкільцями, сало нарізати тонкими скибочками. Посолити, поперчити, додати розмарин — все добре перемішати. Банки змастити вершковим маслом та щільно напакувати картоплею, викласти зверху кілька шматочків сала. Накрити кожну банку фольгою.

Відправити в холодну духовку, увімкнути вогонь на 180 ° C, випікати 60 — 80 хвилин. Обов'язково: вимкнути духовку і відкрити дверцята на 5 хвилин, залишити картоплю трішки охолонути (щоб банка не лопнула від перепаду температур).

Покроковий процес приготування «Картоплі в банці» можна побачити на відео .

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Раніше англійська фудекспертка Люсі Варнава поділилася рецептом економним та смачної страви — крутонів зі спеціями з черствого хліба.

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