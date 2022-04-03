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Вечеря «нашвидкуруч» від Людмили Борщ: спробувавши його, чоловіки «не можуть зупинитися», і вимагають «повторювати» щодня

20:11 3 квітня 2022
Вечеря «нашвидкуруч» від Людмили Борщ: спробувавши його, чоловіки «не можуть зупинитися», і вимагають «повторювати» щодня

Популярний фудблогер Людмила Борщ, яка зупинила публікацію нових рецептів кілька тижнів тому, не радить своїм шанувальникам надовго «відвикати» від смачної та практичної їжі — доля, як відомо, дама дуже мінлива, і цілком можливо, що незабаром ситуація з продуктами зміниться кардинальним чином.

Проте навіть зараз Людмила не проти того, щоб шанувальники використали її колишні рецепти.

Наприклад, смачна і сита «вечеря нашвидкуруч».

«Просто обожнюю готувати цю страву на вечерю або обід, нічого складного, а смак завжди просто чудовий. І на виході відразу і гарнір і м'ясо. Усі залишаються завжди ситі та задоволені. Спробуйте цей простий спосіб приготування смачної хрусткої картоплі», — пише вона.

Для приготування «чудо-вечері» знадобляться:

  • картопля — 1 кг
  • капуста — 500 г
  • корейка — 250 г
  • копчені свинячі реберця — 150 г
  • паприка — 1−2 ч.л.
  • олія — 3 ст.л.
  • сіль перець.

А процес виготовлення можна відстежити на відео фудблогера.

Зокрема, капусту слід викласти на дно форми, зверху — пластини сирої картоплі, на які укладаються шматочки корейки та реберця.

Страва запікається за 180 градусів протягом 45−50 хвилин.

Зазначимо, що, напевно, стане в нагоді господаркам і «довгограючий» святковий рецепт від маріупольського блогера Ольги Матвій.

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