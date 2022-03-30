«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

Автор популярного в мережі рецепту «копійчаної закуски» фудблогер Людмила Борщ поки що продовжує «витримувати паузу» щодо нових рецептів на своєму каналі, але при цьому пропонує всім глядачам активно використовувати рекомендації щодо приготування смачної їжі.

Один з таких рецептів — «вечеря на швидку руку», яка буде дуже доречною в умовах тимчасової нестачі деяких продуктів у магазинах.

«Просто обожнюю готувати цю страву на вечерю чи обід, нічого складного, а смак завжди просто приголомшливий. Усі залишаються завжди ситі та задоволені. Спробуйте цей простий спосіб приготування смачної картоплі! Чоловік напевно зацілує вас, спробувавши її після важкого дня. Бажаю вам смачного і вдалого приготування», — рекомендує фудблогер.

Для приготування страви знадобляться:

Картопля — 1 кг.

Гриби — 350 г.

Цибуля — 1 шт.

Сметана — 3−4 ст.л.

Сир — 200 г.

Вершкове масло — 40 г.

Пластівці гострого перцю

Сіль перець.

Як готується страва, Людмила Борщ розповіла на відео, зазначивши, що приготування цієї смачної вечері не відніме у господині більше ніж півгодини (і це з урахуванням підготовки продуктів).

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