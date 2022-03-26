Фантастично смачні рибні котлети від Людмили Борщ: підійде навіть недорога риба воєнного часу

Популярний фуд-блогер Людмила Борщ, яка розповіла, як приготувати копійчану закуску лише за 10 хвилин, припинила публікацію нових рецептів кілька тижнів тому. Але пропонує своїм читачам використати величезний арсенал страв, які є у неї на сайті.

Деякі з них можуть підійти навіть в умовах військового дефіциту, який став закономірним наслідком нападу на Україну біснуватого путіна.

Наприклад, фантастично смачні і дуже соковиті рибні котлети (до речі, вони цілком доречні і під час Великого посту).

«Вони гарні до будь-якого гарніру, до будь-якого салату. Котлети виходять чудовими навіть із найдешевшої риби. Завдяки відмінному підбору інгредієнтів котлети виходять неймовірно смачними та ніжними. Такі котлети хочеться готувати і готувати. Вони такі смачні, що не можу передати словами. Приготуйте, не пошкодуєте», — радить відомий блогер.

Для приготування котлет знадобляться:

риба 500 г.

яйця 1 шт.

хліб 100 г

вода чи молоко 100 мл.

вершки або сметана 200 мл.

майонез 2 ст.

цибуля 1 шт.

часник сушений

сіль

А процес приготування можна подивитися на відео Людмили.

Нагадаємо також супер-економний рецепт пиріжків на кефірі «Виручайка» від фуд-блогера Наталії Калніної. Його принадність — у тому, що використовувати можна абсолютно будь-яку начинку — як солодку, так і м'ясну або бобову.

346

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter