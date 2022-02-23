Салат «Кокетка» на 8 березня від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини, з'їдається гостями миттєво
Фуд-блогер Людмила Борщ розпочала підготовку до Міжнародного жіночого дня 8 березня, та пропонує рецепти страв, які не вимагають багато часу для приготування.
Завдяки цьому у кожної жінки з'явиться більше шансів зайнятися собою, щоб виглядати як справжня «кокетка».
Для приготування салату під такою назвою потрібні:
- лосось (консерви) — 1 банка
- яйця — 3 шт.
- цибуля біла — 1 шт.
- огірок солоний — 2 шт.
- кукурудза — 4−5 ст.л.
- варений рис (з розрахунку 50 г у сирому вигляді)
- майонез.
Сам процес готування Людмила показала на відео.
«Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт! Обов'язково приготуйте на 8 березня. Давайте жити смачно!» — закликає блогер.
Зазначимо, раніше сотні лайків зібрав її рецепт ситного салату «Чоловіча радість» зі свининою та копченим м'ясом.288
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