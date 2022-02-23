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Салат «Кокетка» на 8 березня від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини, з'їдається гостями миттєво

20:15 23 лютого 2022
Варіант подачі

Фуд-блогер Людмила Борщ розпочала підготовку до Міжнародного жіночого дня 8 березня, та пропонує рецепти страв, які не вимагають багато часу для приготування.

Завдяки цьому у кожної жінки з'явиться більше шансів зайнятися собою, щоб виглядати як справжня «кокетка».

Для приготування салату під такою назвою потрібні:

  • лосось (консерви) — 1 банка
  • яйця — 3 шт.
  • цибуля біла — 1 шт.
  • огірок солоний — 2 шт.
  • кукурудза — 4−5 ст.л.
  • варений рис (з розрахунку 50 г у сирому вигляді)
  • майонез.

Сам процес готування Людмила показала на відео.

«Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт! Обов'язково приготуйте на 8 березня. Давайте жити смачно!» — закликає блогер.

Зазначимо, раніше сотні лайків зібрав її рецепт ситного салату «Чоловіча радість» зі свининою та копченим м'ясом.

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