Салат «Кокетка» на 8 березня від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини, з'їдається гостями миттєво

Фуд-блогер Людмила Борщ розпочала підготовку до Міжнародного жіночого дня 8 березня, та пропонує рецепти страв, які не вимагають багато часу для приготування.

Завдяки цьому у кожної жінки з'явиться більше шансів зайнятися собою, щоб виглядати як справжня «кокетка».

Для приготування салату під такою назвою потрібні:

лосось (консерви) — 1 банка

яйця — 3 шт.

цибуля біла — 1 шт.

огірок солоний — 2 шт.

кукурудза — 4−5 ст.л.

варений рис (з розрахунку 50 г у сирому вигляді)

майонез.

Сам процес готування Людмила показала на відео.

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«Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт! Обов'язково приготуйте на 8 березня. Давайте жити смачно!» — закликає блогер.

Зазначимо, раніше сотні лайків зібрав її рецепт ситного салату «Чоловіча радість» зі свининою та копченим м'ясом.

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