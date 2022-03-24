«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині
Популярний фуд-блогер Людмила Борщ кілька тижнів тому припинила публікацію нових рецептів на своєму youtube-каналі.
Тим не менш, на сайті Людмили знаходиться велика кількість рецептів страв, які вона пропонує використовувати своїм фоловерам.
Один з таких рецептів — опис «найсмачнішої святкової закуски за копійки», яка залишить у захваті усіх, хто її спробує.
«Закуска за цим рецептом готується легко, просто, швидко з простих і доступних інгредієнтів. Така закуска чудово підійде для швидкого перекусу або навіть ситного сніданку, вона буде чудовою прикрасою будь-якого святкового столу. Дуже рекомендую спробувати! Вдалого вам приготування і приємного апетиту», — пише Людмила Борщ.
Для приготування вам знадобляться:
- хліб тостовий
- ковбаса 100 г
- сир 200 г
- оливки 3−4 шт.
- помідор 1 шт.
- крабові палички 50−100 г
- сметана 3−4 ст.
- зелень, сіль, перець.
Суть рецепту — у створенні смачних намазок на тости, які потім запікаються у духовці.
На додачу блогер пропонує приготувати ароматні хлібні палички — з травами та оливковою олією.
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