«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

Популярний фуд-блогер Людмила Борщ кілька тижнів тому припинила публікацію нових рецептів на своєму youtube-каналі.

Тим не менш, на сайті Людмили знаходиться велика кількість рецептів страв, які вона пропонує використовувати своїм фоловерам.

Один з таких рецептів — опис «найсмачнішої святкової закуски за копійки», яка залишить у захваті усіх, хто її спробує.

«Закуска за цим рецептом готується легко, просто, швидко з простих і доступних інгредієнтів. Така закуска чудово підійде для швидкого перекусу або навіть ситного сніданку, вона буде чудовою прикрасою будь-якого святкового столу. Дуже рекомендую спробувати! Вдалого вам приготування і приємного апетиту», — пише Людмила Борщ.

Для приготування вам знадобляться:

хліб тостовий

ковбаса 100 г

сир 200 г

оливки 3−4 шт.

помідор 1 шт.

крабові палички 50−100 г

сметана 3−4 ст.

зелень, сіль, перець.

Суть рецепту — у створенні смачних намазок на тости, які потім запікаються у духовці.

На додачу блогер пропонує приготувати ароматні хлібні палички — з травами та оливковою олією.

Зверніть увагу також на опублікований раніше у «ФАКТАХ» рецепт маринування сала «П'ятихвилинка» — такий продукт теж може стати швидким і ситним перекушуванням.

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