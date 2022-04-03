Фаршироване сало від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: смачна та ніжна страва до Дня перемоги України над рф

Український блогер Ольга Матвій у перший день війни записала звернення до своїх читачів, у якому розповіла про розпочату біснуватий кремлівський фюрер війну та попросила Бога допомогти нашій країні.

На жаль, зараз Ольга припинила публікацію нових рецептів і нічого не відомо про її долю, а також про те, що сталося з її близькими.

Дуже хочеться сподіватися, що доля була прихильною до Ольги та багатьох інших мешканців Маріуполя, і ми ще не раз побачимо її нові рецепти.

У травні минулого року Ольга Матвій опублікувала рецепт фаршированого сала на цибулевій подушці — віримо, що вона сама зможе приготувати його до нашої перемоги, яку астролог пророкує Україні вже у 20-х числах квітня.

Для приготування такої страви на травневі свята знадобляться:

Підчеревина — 1,5 кг

Цибуля — 3 шт

Часник — 1 голівка

Молотий лавровий лист — 1 чайна ложка

Коріандр — 1 чайна ложка

Кмин — 1 чайна ложка

Паприка — 2−3 чайні ложки

Розмарин — 1 гілочка

Кріп — 2−3 гілочки

Рослинна олія — 2 ст. ложки

Сіль, перець — за смаком.

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