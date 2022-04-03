Фаршироване сало від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: смачна та ніжна страва до Дня перемоги України над рф
Український блогер Ольга Матвій у перший день війни записала звернення до своїх читачів, у якому розповіла про розпочату біснуватий кремлівський фюрер війну та попросила Бога допомогти нашій країні.
На жаль, зараз Ольга припинила публікацію нових рецептів і нічого не відомо про її долю, а також про те, що сталося з її близькими.
Дуже хочеться сподіватися, що доля була прихильною до Ольги та багатьох інших мешканців Маріуполя, і ми ще не раз побачимо її нові рецепти.
У травні минулого року Ольга Матвій опублікувала рецепт фаршированого сала на цибулевій подушці — віримо, що вона сама зможе приготувати його до нашої перемоги, яку астролог пророкує Україні вже у 20-х числах квітня.
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Для приготування такої страви на травневі свята знадобляться:
- Підчеревина — 1,5 кг
- Цибуля — 3 шт
- Часник — 1 голівка
- Молотий лавровий лист — 1 чайна ложка
- Коріандр — 1 чайна ложка
- Кмин — 1 чайна ложка
- Паприка — 2−3 чайні ложки
- Розмарин — 1 гілочка
- Кріп — 2−3 гілочки
- Рослинна олія — 2 ст. ложки
- Сіль, перець — за смаком.
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