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Книга рецептів

Фаршироване сало від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: смачна та ніжна страва до Дня перемоги України над рф

12:06 3 квітня 2022
Процес приготування

Український блогер Ольга Матвій у перший день війни записала звернення до своїх читачів, у якому розповіла про розпочату біснуватий кремлівський фюрер війну та попросила Бога допомогти нашій країні.

На жаль, зараз Ольга припинила публікацію нових рецептів і нічого не відомо про її долю, а також про те, що сталося з її близькими.

Дуже хочеться сподіватися, що доля була прихильною до Ольги та багатьох інших мешканців Маріуполя, і ми ще не раз побачимо її нові рецепти.

У травні минулого року Ольга Матвій опублікувала рецепт фаршированого сала на цибулевій подушці — віримо, що вона сама зможе приготувати його до нашої перемоги, яку астролог пророкує Україні вже у 20-х числах квітня.

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Для приготування такої страви на травневі свята знадобляться:

  • Підчеревина — 1,5 кг
  • Цибуля — 3 шт
  • Часник — 1 голівка
  • Молотий лавровий лист — 1 чайна ложка
  • Коріандр — 1 чайна ложка
  • Кмин — 1 чайна ложка
  • Паприка — 2−3 чайні ложки
  • Розмарин — 1 гілочка
  • Кріп — 2−3 гілочки
  • Рослинна олія — 2 ст. ложки
  • Сіль, перець — за смаком.

Можливо, вас зацікавить також рецепт сала в розсолі, який отримав назву «П'ятихвилинка».

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