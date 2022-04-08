З черствого хліба готуйте крутони зі спеціями — це економно та смачно, — англійська фуд-експертка Люсі Варнава

Сьогодні, коли через війну багато людей опинилися у складних обставинах, втратили роботу й колишні заробітки, доводиться економити. Це стосується і харчових продуктів. Але навіть з простих інгредієнтів можна приготувати справжню смакоту, яка сподобається і дорослим, і дітям. Секретами економної кухні та простими рецептами смачних страв із «ФАКТАМИ» поділилася відома англійська фуд-експертка та кулінарка, авторка книги «Англійське Різдво» Люсі Варнава.

«Свіжий буряк у порівнянні з іншими коренеплодами коштує в Англії досить дорого»

— Люсі, які страви з простих інгредієнтів вважаються в Англії делікатесними?

— Одна з таких страв, наприклад, салат із запеченого буряка та копченої скумбрії. Її рецепт досить простий. Запікаємо буряк і картоплю з олією та сіллю. Потім змішуємо олію, оцет і мед (на кінчику ножа), додаємо листя салату, теплі коренеплоди та копчену скумбрію. І смачного! До речі, свіжий буряк в порівнянні з іншими коренеплодами коштує в Англії досить дорого. Англійці люблять цей овоч, але зазвичай купують його вже приготованим — відварені буряки або мариновані в оцті.

Салат із копченої скумбрії та запеченого буряка – справжнє смакота

— Які дорогі інгредієнти можна замінити бюджетними без шкоди для смаку та здоров'я?

— Для смаження та тушкування можна замінити оливкову олію соняшниковою. Один з найбюджетніших видів м'яса — мабуть, курятина. Курка — саме той варіант, коли з одного птаха можна приготувати кілька страв. Шию та крила використовуйте для приготування бульйону або супу, гомілки та стегна — для запікання або тушкування, з грудки можна приготувати чотири антрекоти. Найголовніше — використовуйте спеції.

— Які спеції найкраще підійдуть до різних видів м'яса?

— Для курки використовуйте чебрець і часник, для яловичини — чорний перець та гірчицю, для свинини — шавлію, для баранини — розмарин.

«Для соусів можна використовувати підсмажене лушпиння цибулі — воно надасть особливого аромату»

— Які лайфхаки з економії існують у кухарів?

— Використовуйте продукт максимально. Наприклад, готуючи картопляне пюре, відваріть картоплю з качаном броколі, потім все це збийте. Вийде смачно. Для соусів можна використовувати підсмажене лушпиння цибулі — воно надасть особливого аромату.

— Як можна використати черствий хліб?

— З нього приготуйте крутони зі спеціями. Для цього викладіть нарізаний хліб на лист, посипте сумішшю сушених трав і підсушіть при 100 градусах протягом години. Крутони можна зберігати місяць у банці зі щільною кришкою.

«Чітко розписуйте меню на тиждень, щоб не купувати зайвого»

— Як нагодувати при мінімумі грошей велику родину?

— Варіть супи та готуйте рагу з великою кількістю підливи або соусу. З невеликої кількості будь-якого м'яса, цибулі, моркви та томатної пасти можна приготувати приголомшливу страву на велику родину. Не забувайте про запіканки. Вони смачні та економні у приготуванні. Візьміть пачку заморожених овочів, додайте дрібно порізану курячу грудку, протушкуйте все це разом зі спеціями в соусі з частини кубика бульйону, змішаного з чайною ложкою розведеного в холодній воді крохмалю. Покрийте зверху картопляним пюре або відвареною пастою і запікайте в духовці протягом 20 хвилин.

— Люсі, а який ваш головний особистий секрет економії?

— Він у плануванні. Чітко розписуйте меню на тиждень, щоб не купувати зайвого.

Фото з альбому Люсі Варнави

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