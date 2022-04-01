Найсмачніші соковиті котлети без грама м'яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Фудблогер Людмила Борщ, яка вигадала копійчане суперчастування для свята, поділилася рецептом неймовірно смачної страви, яку можна використовувати у вигляді закуски на вечерю, обід або навіть на свято.

Це — «особливі» котлети, які, за її словами, виходять просто чудовими — смачними, ніжними та цікавими. Їх добре подавати на сніданок із будь-яким соусом, дуже смачно — з гірчицею. А їсти можна і в гарячому, і охолодженому вигляді.

«Вас питатимуть про цей рецепт знову і знову. Таких котлет, скільки не готуй, завжди буде мало! Дуже рекомендую приготувати, це варто спробувати», — рекомендує Людмила Борщ.

Для приготування чудо-котлет потрібно:

сардельки — 2 шт

сир — 50 г.

яйце — 1 шт

сметана — 1−2 столові ложки

панірувальні сухарі — 2 — 3 столові ложки

чорний мелений перець

сіль.

Сардельки нарізаються ножем дуже дрібно, до них додається тертий сир, яйце, 2−3 столові ложки панірувальних сухарів, сметану та спеції. З маси формуються котлети, після чого обсмажуються на сковороді, як звичайні котлети з м'яса.

«Почуття подяки домашніх гарантоване» , — стверджує Людмила.

Нагадаємо, раніше вона ж розповіла, як приготувати котлети із найдешевшої риби.

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