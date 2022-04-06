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Чим простіше — тим смачніше: рецепт «бомбезної» страви з «непопулярної» перловки

11:51 6 квітня 2022
Перловка з куркою

Під час війни як ніколи актуальними стають бюджетні страви, як, наприклад, кекс на кефірі від Лілії Цвіт.

А не особливо популярна перловка може стати чудовим гарніром. Особливо якщо її приготувати у духовці, як радить кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка стверджує, що перлівка виходить надзвичайно смачною. І особливо якщо подавати її з куркою.

Інгредієнти:

  • Перлова крупа — 300гр.
  • Сіль -½ ч.
  • Чорний перець — за смаком
  • Морква -1−2шт.
  • Цибулина -1−2 шт.
  • Вода — 600−700 мл.
  • Курка — 900гр.
  • Сіль -1 ч. л.
  • Чорний перець — за смаком,
  • Солодка паприка -½ ч.л.
  • Каррі -1/3 ч.л.
  • Часник -2−3 зуб.
  • Рослинна олія — 3−4 ст.л.

Процес приготування вона докладно показала на відео.

Раніше фуд-блогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати домашню тушонку, яка добре зберігається без холодильника і може стати паличкою-виручалочкою при приготуванні великої кількості страв.

Фото — скріншот

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