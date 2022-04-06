Чим простіше — тим смачніше: рецепт «бомбезної» страви з «непопулярної» перловки
Під час війни як ніколи актуальними стають бюджетні страви, як, наприклад, кекс на кефірі від Лілії Цвіт.
А не особливо популярна перловка може стати чудовим гарніром. Особливо якщо її приготувати у духовці, як радить кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка стверджує, що перлівка виходить надзвичайно смачною. І особливо якщо подавати її з куркою.
Інгредієнти:
- Перлова крупа — 300гр.
- Сіль -½ ч.
- Чорний перець — за смаком
- Морква -1−2шт.
- Цибулина -1−2 шт.
- Вода — 600−700 мл.
- Курка — 900гр.
- Сіль -1 ч. л.
- Чорний перець — за смаком,
- Солодка паприка -½ ч.л.
- Каррі -1/3 ч.л.
- Часник -2−3 зуб.
- Рослинна олія — 3−4 ст.л.
Процес приготування вона докладно показала на відео.
Раніше фуд-блогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати домашню тушонку, яка добре зберігається без холодильника і може стати паличкою-виручалочкою при приготуванні великої кількості страв.
Фото — скріншот153
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter