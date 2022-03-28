Залишилося торішнє варення? Тоді готуємо бюджетний кекс на кефірі: простий та доступний рецепт від Лілії Цвіт

Популярний львівський блогер Лілія Цвіт упевнена, що бюджетні рецепти зараз актуальні як ніколи, тож запропонувала на своєму youtube-каналі простий рецепт кексів із варення.

«Вони вдаються смачні та ароматні! Виходить багато — буде що з'їсти! Крім того, це чудовий спосіб, куди використати торішнє варення» , — ділиться Лілія ноу-хау.

ІНГРЕДІЄНТИ на 20−22 шт:

варення — 250 мл

кефір — 250 мл

сода — 1 год.

яйця — 1 шт.

цукор — 80 г (0,5 ст.)

ванільний цукор — 1 п.

кориця — 0,5 ч. л.

горіхи — 50 г

борошно — 350 г + - 20 г

Процес приготування можна відстежити на відео.

Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт нагадала недорогий рецепт пісочного печива, а Людмила Борщ розповіла, як приготувати найсмачніші котлети з найдешевшої риби.

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