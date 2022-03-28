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Залишилося торішнє варення? Тоді готуємо бюджетний кекс на кефірі: простий та доступний рецепт від Лілії Цвіт

10:28 28 березня 2022
Залишилося торішнє варення? Тоді готуємо бюджетний кекс на кефірі: простий та доступний рецепт від Лілії Цвіт

Популярний львівський блогер Лілія Цвіт упевнена, що бюджетні рецепти зараз актуальні як ніколи, тож запропонувала на своєму youtube-каналі простий рецепт кексів із варення.

«Вони вдаються смачні та ароматні! Виходить багато — буде що з'їсти! Крім того, це чудовий спосіб, куди використати торішнє варення» , — ділиться Лілія ноу-хау.

ІНГРЕДІЄНТИ на 20−22 шт:

  • варення — 250 мл
  • кефір — 250 мл
  • сода — 1 год.
  • яйця — 1 шт.
  • цукор — 80 г (0,5 ст.)
  • ванільний цукор — 1 п.
  • кориця — 0,5 ч. л.
  • горіхи — 50 г
  • борошно — 350 г + - 20 г

Процес приготування можна відстежити на відео.

Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт нагадала недорогий рецепт пісочного печива, а Людмила Борщ розповіла, як приготувати найсмачніші котлети з найдешевшої риби.

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