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Пісний «військовий» пиріг від Лілії Цвіт: справжня «смакота» без яєць, олії або кефіру

10:38 24 березня 2022
Вишневий пиріг

Популярна фуд-блогерка Лілія Цвіт, яка раніше розповіла, як приготувати тушонку, яка добре зберігається без холодильника і яку можна готувати для військових на фронт, продовжує ділитися рецептами страв, які можна приготувати в умовах суворого воєнного часу.

Вона розповіла, як приготувати пісний пиріг на вишневому соку. «Дуже смачний, м'який і ніжний пиріг! Ніхто б не подумав, що без яєць, олії або кефіру можна приготувати такі смаколики! Вишні надають кислинку, аромат і колір. Дійсно дуже смачна випічка, варта уваги в наш час», — пише блогерка.

Інгредієнти:

  • сік із вишень — 200 мл;
  • цукор — 70 г;
  • олія — 100 г;
  • борошно — 270 г;
  • кисіль вишневий (пудинг або крохмаль) — 1 п. (40 г);
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • вишні — 200 г (0,5 л).

Процес приготування Лілія Цвіт показала на відео.

«Смачного! І миру нам! Слава Україні!» — бажає фуд-блогерка усім своїм фолловерам.

Раніше Лілія Цвіт запропонувала рецепт печива із простих та доступних продуктів. Олію можна замінити маргарином або додати половину смальцю. Замість майонезу можна додати сметану чи кефір.

Фото — скріншот

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