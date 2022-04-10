Омлет по-мавританськи: просто, швидко, смачно

Існує багато рецептів приготування омлету. Наприклад, яйця можна готувати з помідорами, сиром і ковбасою або з овочами по-японськи.

А ресурс «Кухні народів світу» пропонує мавританський варіант приготування омлету.

Складові: яйця — 4 шт;

зелень кропу, петрушки та базиліка рубана — по ½ ст. л.;

цибуля ріпчаста — ½ шт;

масло вершкове — 2 ст. л.;

молоко — ¼ склянки;

сіль, перець — за смаком.

Приготування: Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити у вершковому маслі (1 ст. л.) 5 хвилин.

Яйця збити з молоком, додати рубану зелень, посолити, поперчити та перемішати.

Розігріти 1 ст. л. масла, зменшити вогонь і вилити ½ яєчної маси. Прогріти до загустіння, готовий омлет скласти навпіл. Приготувати аналогічно другу порцію.

Перед подачею покласти на омлет смажену цибулю.

Раніше шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пропонував швидкий спосіб приготування омлету — звична яєчно-овочева суміш не смажиться, а вариться, будучи попередньо поміщеною у пакет із харчового пластику.

Фото «Кухні народів світу»

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