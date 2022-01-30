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Багатошаровий омлет з помідорами, сиром та ковбасою: простий, швидкий та ситний сніданок

10:30 30 січня 2022
Багатошаровий омлет

Після того, як відомий кулінарний ресурс запропонував рецепт листкових тарталеток із яблуками Telegram-канал «Простые рецепты» поділився рецептом листкового омлету.

Інгредієнти:

- яйця — 5 шт
- ковбаса — 50 г
- сир — 50 г
- помідори — 50 г
- сіль/зелень за смаком

Приготування:

Відокремлюємо білки від жовтків. З одного боку обсмажуємо білки, кладемо начинку. На другій стороні обсмажуємо жовтки та з'єднуємо. Кількість «шарів» може бути нескінченною, найголовніше не шкодуйте начинку. Наприкінці посипте зеленню.

Як писали «ФАКТИ», раніше автори ресурсу «Кулинарные хитрости» запропонували рецепт омлету з овочами, але по-японськи.

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