Ідеальний сніданок: простий та смачний японський омлет із овочами

Омлет, які багато хто любить на сніданок, можна готувати різними способами. Наприклад, за рецептом судді «МайстерШефа» Ектора Хіменеса-Браво, який не смажить яйця, а варить у пластиковому пакеті з овочами.

А ось автори ресурсу «Кулінарні хитрощі» теж пропонують рецепт омлету з овочами, але по-японськи.

Інгредієнти : Яйце — 3 шт.;

Соєвий соус — 1 ч.л.;

Зелена цибуля — пучок;

Морква — ½ шт.;

Рослинна олія — 3−5 гр;

Шинка та сир — за бажанням.

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Приготування: Яйця збити віночком, додати соєвий соус.

Моркву та зелену цибулю подрібнити.

У розігріту пательню з олією вилити збиту суміш тонким шаром, як млинець.

Коли омлет трохи засмажився, згорнути його, як рулет. Змістити до краю пательні та додати ще трохи яєчної маси. Продовжувати, доки не закінчиться яєчна маса.

Подавати гарячим, посипавши зеленню чи кунжутом.

Раніше рецептом знаменитого турецького омлету, адаптованого з урахуванням локальних продуктів та спецій, ділився бренд-шеф Андрій Величко.

Фото — скріншот

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