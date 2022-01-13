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Ідеальний сніданок: простий та смачний японський омлет із овочами

8:03 13 січня 2022
Омлет по-японськи

Омлет, які багато хто любить на сніданок, можна готувати різними способами. Наприклад, за рецептом судді «МайстерШефа» Ектора Хіменеса-Браво, який не смажить яйця, а варить у пластиковому пакеті з овочами.

А ось автори ресурсу «Кулінарні хитрощі» теж пропонують рецепт омлету з овочами, але по-японськи.

Інгредієнти :

  • Яйце — 3 шт.;
  • Соєвий соус — 1 ч.л.;
  • Зелена цибуля — пучок;
  • Морква — ½ шт.;
  • Рослинна олія — 3−5 гр;
  • Шинка та сир — за бажанням.

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Приготування:

  • Яйця збити віночком, додати соєвий соус.
  • Моркву та зелену цибулю подрібнити.
  • У розігріту пательню з олією вилити збиту суміш тонким шаром, як млинець.
  • Коли омлет трохи засмажився, згорнути його, як рулет. Змістити до краю пательні та додати ще трохи яєчної маси. Продовжувати, доки не закінчиться яєчна маса.
  • Подавати гарячим, посипавши зеленню чи кунжутом.

Раніше рецептом знаменитого турецького омлету, адаптованого з урахуванням локальних продуктів та спецій, ділився бренд-шеф Андрій Величко.

Фото — скріншот

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