Ідеальний сніданок: простий та смачний японський омлет із овочами
Омлет, які багато хто любить на сніданок, можна готувати різними способами. Наприклад, за рецептом судді «МайстерШефа» Ектора Хіменеса-Браво, який не смажить яйця, а варить у пластиковому пакеті з овочами.
А ось автори ресурсу «Кулінарні хитрощі» теж пропонують рецепт омлету з овочами, але по-японськи.
Інгредієнти :
- Яйце — 3 шт.;
- Соєвий соус — 1 ч.л.;
- Зелена цибуля — пучок;
- Морква — ½ шт.;
- Рослинна олія — 3−5 гр;
- Шинка та сир — за бажанням.
Читайте також: Овсяноблін на сніданок: Ліза Глінська показала, як зробити його ще кориснішим
Приготування:
- Яйця збити віночком, додати соєвий соус.
- Моркву та зелену цибулю подрібнити.
- У розігріту пательню з олією вилити збиту суміш тонким шаром, як млинець.
- Коли омлет трохи засмажився, згорнути його, як рулет. Змістити до краю пательні та додати ще трохи яєчної маси. Продовжувати, доки не закінчиться яєчна маса.
- Подавати гарячим, посипавши зеленню чи кунжутом.
Раніше рецептом знаменитого турецького омлету, адаптованого з урахуванням локальних продуктів та спецій, ділився бренд-шеф Андрій Величко.
Фото — скріншот61
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter