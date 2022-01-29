Тарталетки з яблуками: швидко готуються та швидко зникають
Одним із найпростіших солодких рецептів з готового листкового тіста є тарталетки. Наповнити кошики із тіста можна медом та яблуками. Технологію приготування наводить Telegram-канал Скарбничка рецептів. Автори кажуть, що тарталетки дуже швидко готуються і так само швидко зникають.
Тарталетки з яблуками
- Тісто листкове — 500 г;
- Яблука — 4 шт;
- Цукор — 4 ст.
- Лимонний сік — 2 ст.л.;
- Масло вершкове — 50 г;
- Цукрова пудра, мед.
Тісто тонко розкачати, вирізати кружки, викласти на деко, проколоти вилкою, змастити медом.
Приготувати начинку. Яблука нарізати, змішати з лимонним соком, видалити зайву рідину. Викласти яблука на тарталетки, посипати цукром.
Покласти на тарталетки масло, випікати при 200 градусах.
Дати охолонути і посипати цукровою пудрою.
Нагадаємо, з готового листкового тіста можна також приготувати трубочки з кремом.142
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