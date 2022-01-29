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Тарталетки з яблуками: швидко готуються та швидко зникають

20:07 29 січня 2022
тарталетки

Одним із найпростіших солодких рецептів з готового листкового тіста є тарталетки. Наповнити кошики із тіста можна медом та яблуками. Технологію приготування наводить Telegram-канал Скарбничка рецептів. Автори кажуть, що тарталетки дуже швидко готуються і так само швидко зникають.

Тарталетки з яблуками

  • Тісто листкове — 500 г;
  • Яблука — 4 шт;
  • Цукор — 4 ст.
  • Лимонний сік — 2 ст.л.;
  • Масло вершкове — 50 г;
  • Цукрова пудра, мед.

Тісто тонко розкачати, вирізати кружки, викласти на деко, проколоти вилкою, змастити медом.
Приготувати начинку. Яблука нарізати, змішати з лимонним соком, видалити зайву рідину. Викласти яблука на тарталетки, посипати цукром.
Покласти на тарталетки масло, випікати при 200 градусах.
Дати охолонути і посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, з готового листкового тіста можна також приготувати трубочки з кремом.

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