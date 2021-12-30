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Ніжне листкове печиво за годину: простий рецепт

6:45 31 грудня 2021
рецепт

Усім, хто ще не визначився з десертом на новорічний стіл, кулінари радять спробувати «швидке печиво» з листкового тіста. На відміну від іншої випічки кількість цукру в печиві можна регулювати самостійно. За бажання можна обійтися і без солодкої посипки, прикрасивши печиво кунжутом або маком. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Швидке листкове печиво

  • Маргарин — 250 г;
  • Сметана — 300 г;
  • Борошно — 2,5−3 склянки;
  • Розпушувач — півпакетика.

Маргарину потримати в теплі, щоб став м'яким. Додати сметану та борошно з розпушувачем, щоб вийшло м'яке тісто. Залишити на 30 хвилин у холодильнику. Розкачати тонко, вирізати печиво — кругле або фігурне, спекти в духовці. Перед запіканням можна посипати цукром або спеціями.

Нагадаємо, порадувати домашніх у Новий рік можна особливим пісочним печивом або печивом із передбаченнями.

Фото pixabay.com

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