Ніжне листкове печиво за годину: простий рецепт
Усім, хто ще не визначився з десертом на новорічний стіл, кулінари радять спробувати «швидке печиво» з листкового тіста. На відміну від іншої випічки кількість цукру в печиві можна регулювати самостійно. За бажання можна обійтися і без солодкої посипки, прикрасивши печиво кунжутом або маком. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.
Швидке листкове печиво
- Маргарин — 250 г;
- Сметана — 300 г;
- Борошно — 2,5−3 склянки;
- Розпушувач — півпакетика.
Маргарину потримати в теплі, щоб став м'яким. Додати сметану та борошно з розпушувачем, щоб вийшло м'яке тісто. Залишити на 30 хвилин у холодильнику. Розкачати тонко, вирізати печиво — кругле або фігурне, спекти в духовці. Перед запіканням можна посипати цукром або спеціями.
Нагадаємо, порадувати домашніх у Новий рік можна особливим пісочним печивом або печивом із передбаченнями.
Фото pixabay.com76
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