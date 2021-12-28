Новорічне печиво до року Тигра: легкий рецепт від американської кондитерки Олени Так

Новий рік наближається, і до його зустрічі готується весь світ. Адже з усім новим люди завжди пов'язують найкращі надії. Всюди прикрашаються ялинки, готуються подарунки, які мають порадувати тих, кому вони будуть вручені. Та й для тих, хто робить подарунки щиро, це дуже приємна місія. Американська кондитерка Олена Так, яка створює чудові торти, презентувала колекцію новорічного печива у співавторстві з англійською художницею Євгенією Іманськи. В інтерв'ю «ФАКТАМ» Олена Так розповіла про те, як народилася ця колекція, та поділилася простим рецептом святкових ласощів.

«Це пісочне печиво з ніжним ароматом ванілі. Усередині — шоколадний прошарок»

— Символом прийдешнього 2022 року за китайським календарем є Тигр, і, звичайно, це позначилося на колекції, — говорить Олена Так. — Працюючи над дизайном печива, ми з художницею Євгенією Іманськи вирішили сфокусуватися на цінностях сім'ї та представили у наборі щасливу родину тигрів (тигр, тигриця та тигренята), закладаючи меседж: нехай цей рік зміцнить сімейні стосунки! Для тих, хто ще не одружився, нехай цей рік стане ідеальним для створення сімейного союзу. Хай рік Тигра принесе в оселю щастя та добробут.

Тигр – символ 2022 року (фото з альбому Олени Так)

— Дуже гарна й ваша колекція «Лускунчик». Як вона народилася?

— Прекрасна казка Гофмана «Лускунчик і мишачий король» стала символом Різдва та Нового року у багатьох країнах, зокрема й в Америці. Кожен новорічний набір на тему казки має святкове послання: вірте в чудеса, вони справді збуваються, коли ви у них вірите. Фотограф Наташа Брін передала казкову красу своїми чудовими світлинами.

Лускунчик – герой улюбленої казки дітей багатьох країн світу (фото з альбому Олени Так)

— Як ви наносите малюнок на печиво? І що у цьому процесі виявилося для вас найскладнішим?

— У моїй роботі не обійтися без харчового принтера. Але найважче не перенести малюнок на печиво, а знайти формулу шоколаду, на якому цей малюнок був би ідеальним — чітким, не розмитим.

— Яке це печиво на смак?

— Це пісочне печиво з ніжним ароматом ванілі. Усередині — шоколадний прошарок.

— Таке печиво можна вішати на ялинку як декор?

— Печиво, що складається з двох половинок — із шоколадним прошарком усередині, досить важке, тому не годиться для прикрашання ялинки. Але я планую зробити печиво із зображенням янголят і новорічних іграшок на шовковій стрічці.

Новорічне печиво, створене за мотивами казки «Лускунчик», дуже гарне (фото з альбому Олени Так)

«Від кожного з нас залежить, яким буде завтрашній день»

— Як спекти новорічне печиво в домашніх умовах та як його можна красиво декорувати?

— Із задоволенням поділюся рецептом!

Рецепт новорічного пісочного печива З розрахунку приблизно на 15 штук візьміть 220 г борошна 150 г вершкового масла 1 жовток 200 г цукру половину чайної ложки солі Борошно та сіль просіяти, додати охолоджену олію, перетерти до крихти. Жовток та цукор добре змішати й додати в тісто. Все вимісити до гладкої маси. Помістити у холод на 30 хвилин. Охолоджене тісто розкачати товщиною приблизно 0,5 см, вирізати формами фігурки, посипати цукром. Випікати 10 хвилин за температури 175 градусів. І смачного!

— Як можна декорувати новорічне печиво найпростішим способом, щоб воно виглядало святково?

— Посипте печиво цукром грубого помелу. Він асоціюватиметься із зимою, снігом. Також печиво можна прикрашати подрібненими горіхами або розтопленим шоколадом.

— Чи доречно дарувати таке саморобне печиво рідним та друзям?

— Авжеж! Смаколики, які ви зробили самі, — чудовий подарунок, що говорить про турботу та увагу до того, кому ви присвятили свій час на кухні.

Миле тигреня дарує надію на те, що рік буде добрим (фото з альбому Олени Так)

— Кожен рік дарує нам нові тренди. Якими, на ваш погляд, вони будуть найближчим часом у кондитерському мистецтві?

— Знову стають модними чисті смаки: кава, карамель, обліпиха… Філософія чистоти стосується всього: ароматів, декору. Складні екзотичні смаки залишаться прерогативою експериментаторів.

— Олено, що вас зараз надихає на творчість?

— Нові реалії життя змусили всіх нас аналізувати те, що відбувається. Я дійшла висновку, що треба просто продовжувати жити — не в страху, а в любові до того, що ми маємо. І це не просто слова. Я навчилася не бігти у завтрашній найкращий день, а проживати сьогодні як найпрекрасніший день мого життя, повністю віддаючи себе улюбленій справі. Мені просто хочеться творити та приносити людям свято у цей складний для всіх нас час. Кажуть, що краса врятує світ, і я в це вірю.

Олена Так: «Нехай ваші мрії здійснюються!» (фото з альбому Олени Так)

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» напередодні зимових свят?

— Бажаю всім гідно пройти цей непростий для всіх нас період. Від кожного з нас залежить, яким буде завтрашній день. Я вірю, що наші добрі думки та справи об'єднаються та принесуть свій результат. Нехай ваші мрії збуваються, нехай щастя та впевненість у завтрашньому дні оселяться у ваших душах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вибирати меню для новорічного столу, щоб догодити Тигру.

Фото в заголовку з альбому Олени Так

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