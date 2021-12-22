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Ароматне печиво «Грибочки»: простий рецепт смаколиків

15:01 22 грудня 2021
гриби

Окрім оригінальних частувань, на Новий рік можна приготувати вічну класику — печиво «Грибочки». Рецепт досить простий і підходить навіть тим, хто не дуже досвідчений у кондитерському мистецтві. Печиво готується з пісочного тіста, а схожість із справжнім грибом досягається какао-порошком. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Печиво «Грибочки»

  • Борошно — 460 г;
  • Масло вершкове — 200 г;
  • Пудра цукрова — 150 г;
  • Ванільний цукор — 1 ч.л.;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Крохмаль — 40 г;
  • Розпушувач — 1 пакетик або 10 г;
  • Какао — 1 ст.

Вершкове масло потримати в теплі, щоб стало м'яким, збити з цукром, додати яйця, з'єднати з борошном, крохмалем і розпушувачем.
Готове тісто охолодити 30 хвилин у холодильнику. Розділити на маленькі кульки. Сформувати з них грибочки. Ніжку можна вмочити в какао.
Випікати 15 хвилин при 180 градусах. Дати охолонути перед подачею на стіл.

Нагадаємо, на святковий бенкет можна також спекти печиво з передбаченнями, медові пряники, лимонно-кокосове печиво.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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