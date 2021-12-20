«Подаруночок під ялинку»: Ліза Глинська поділилася рецептом печива з пророкуваннями

Переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати різдвяні пряники, поділилася рецептом святкового печива, яке можна приготувати як подарунок під ялинку на Новий рік або на Різдво.

Продовжуючи тему різдвяної випічки, кулінарка в Instagram розповіла, як приготувати печиво з передбаченнями.

Інгредієнти: ⁣ 120 г білка (4 шт.) ⁣;

120 г цукрової пудри (5 ст. л. із гіркою)⁣;

90 г борошна (3,5 ст. л. з гіркою) ⁣;

80 г вершкового масла;

цедра апельсина (або лимона) ⁣.

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Приготування:

Раніше Глінська поділилася рецептом казкового торта «Рафаелло».

Фото зі сторінки Лізи Глинської у соціальних мережах

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