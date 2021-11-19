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Чудовий десерт: простий рецепт трубочок із кремом

11:29 19 листопада 2021
трубочки

Знайомі з дитинства ласощі — трубочки з ніжним білковим кремом — знову популярні. Класичний рецепт постійно вдосконалюється, і, освоївши традиційну техніку, можна розпочинати експерименти. Наприклад, замінити білковий крем у трубочці сиром рікотто та шоколадною крихтою або джемом з кокосовим морозивом, як рекомендують знамениті кулінари. Такі смаколики прийдуться до душі гостям за новорічним столом.

Рецепт для початківців наводить telegra.ph.

Трубочки з кремом (простий класичний рецепт)

  • Бездрожжеве листкове тісто;

Для крему:

  • Цукор — 150 г;
  • Вода — 50 мл;
  • Яєчні білки — 3 шт;
  • Сік лимонний — 1 ч. л.

Для декору:

  • Пудра цукрова.

Щоб максимально спростити задачу, можна купити для трубочок вже готове листкове тісто. Для формування трубочки використовують або спеціальні формочки, або конуси, згорнуті із щільної фольги. Випікають трубочки на 180 градусах 20 хвилин.

Для крему необхідно зварити сироп із води із цукром. Білки збити міксером у пишну піну, а потім акуратно влити в масу сироп. Щоб крем не був дуже солодким, туди слід додати ложку лимонного соку.

Наповнені кремом трубочки можна подавати, посипавши цукровою пудрою.

Раніше свій рецепт трубочок із кремом запропонував Ектор Хіменес-Браво. У його рецепті для крему використовуються перетерті з цукром жовтки, змішані з крохмалем та підігрітим молоком.

Фото delightsofculinaria.com

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