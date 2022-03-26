Заготівля їжі про запас від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: як мамі сімейства полегшити собі життя під час війни
Після нападу військ путіна на Україну популярний фуд-блогер із Маріуполя Ольга Матвій припинила публікацію нових постів. Проте на її каналі є чимало рецептів, які були опубліковані раніше, і з успіхом можуть використовуватися навіть у наш нелегкий час.
Один з них присвячений заготівлі їжі «про запас», що допоможе будь-якій мамі сімейства не стояти щодня біля плити, а користуватися наявними «заготовками».
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Ольга пропонує зробити два варіанти каннелоні — з м'ясним фаршем та з кабачком, приготувавши для кожної порції власний оригінальний соус.
Рецепт розрахований на 500 г макаронних трубочок.
Начинка № 1:
- цибуля — 1 шт
- м'ясо — 400 гр
- сіль і перець за смаком
Заливка № 1 (має вийти 1 літр):
- сметана — 250 мл
- кетчуп — 100 гр
- бульйон готовий овочевий — 500 — 700 мл
- петрушка — 2 гілочки
Начинка 2:
- цибуля — 1 шт;
- сіль за смаком;
- кабачок — 1 шт;
- сир — 100 гр;
- яйця — 2 шт;
- базилік та зелень.
Заливка № 2:
- масло вершкове — 50 гр;
- вершки 15−25% - 400 мл.
Заготовки заморожуються для подальшого швидкого приготування.
Весь процес Ольга показала на відео.
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