Заготівля їжі про запас від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: як мамі сімейства полегшити собі життя під час війни

Після нападу військ путіна на Україну популярний фуд-блогер із Маріуполя Ольга Матвій припинила публікацію нових постів. Проте на її каналі є чимало рецептів, які були опубліковані раніше, і з успіхом можуть використовуватися навіть у наш нелегкий час.

Один з них присвячений заготівлі їжі «про запас», що допоможе будь-якій мамі сімейства не стояти щодня біля плити, а користуватися наявними «заготовками».

Ольга пропонує зробити два варіанти каннелоні — з м'ясним фаршем та з кабачком, приготувавши для кожної порції власний оригінальний соус.

Рецепт розрахований на 500 г макаронних трубочок.

Начинка № 1:

цибуля — 1 шт

м'ясо — 400 гр

сіль і перець за смаком

Заливка № 1 (має вийти 1 літр):

сметана — 250 мл

кетчуп — 100 гр

бульйон готовий овочевий — 500 — 700 мл

петрушка — 2 гілочки

Начинка 2:

цибуля — 1 шт;

сіль за смаком;

кабачок — 1 шт;

сир — 100 гр;

яйця — 2 шт;

базилік та зелень.

Заливка № 2:

масло вершкове — 50 гр;

вершки 15−25% - 400 мл.

Заготовки заморожуються для подальшого швидкого приготування.

Весь процес Ольга показала на відео.

Нагадаємо, наразі нову популярність у мережі набули вже напівзабуті рецепти «Сала-п'ятихвилинка» та курячої тушкованки, яку можна приготувати в духовці.

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