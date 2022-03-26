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Заготівля їжі про запас від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: як мамі сімейства полегшити собі життя під час війни

17:43 26 березня 2022
Заготівля їжі про запас від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: як мамі сімейства полегшити собі життя під час війни

Після нападу військ путіна на Україну популярний фуд-блогер із Маріуполя Ольга Матвій припинила публікацію нових постів. Проте на її каналі є чимало рецептів, які були опубліковані раніше, і з успіхом можуть використовуватися навіть у наш нелегкий час.

Один з них присвячений заготівлі їжі «про запас», що допоможе будь-якій мамі сімейства не стояти щодня біля плити, а користуватися наявними «заготовками».

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Ольга пропонує зробити два варіанти каннелоні — з м'ясним фаршем та з кабачком, приготувавши для кожної порції власний оригінальний соус.

Рецепт розрахований на 500 г макаронних трубочок.

Начинка № 1:

  • цибуля — 1 шт
  • м'ясо — 400 гр
  • сіль і перець за смаком

Заливка № 1 (має вийти 1 літр):

  • сметана — 250 мл
  • кетчуп — 100 гр
  • бульйон готовий овочевий — 500 — 700 мл
  • петрушка — 2 гілочки

Начинка 2:

  • цибуля — 1 шт;
  • сіль за смаком;
  • кабачок — 1 шт;
  • сир — 100 гр;
  • яйця — 2 шт;
  • базилік та зелень.

Заливка № 2:

  • масло вершкове — 50 гр;
  • вершки 15−25% - 400 мл.

Заготовки заморожуються для подальшого швидкого приготування.

Весь процес Ольга показала на відео.

Нагадаємо, наразі нову популярність у мережі набули вже напівзабуті рецепти «Сала-п'ятихвилинка» та курячої тушкованки, яку можна приготувати в духовці.

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