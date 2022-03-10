Як зберігати курку без холодильника протягом 12 місяців: лайфхак на той випадок, якщо через обстріл окупантів зникло світло
Напад путінських орків на Україну порушив життя багатьох наших співгромадян, позбавивши звичного для них комфорту та затишку.
У наші дні, на жаль, не доводиться дивуватися відсутності світла, води, тепла та інших благ цивілізації .
Проте українці не збираються здаватися окупантам і вперто продовжують жити, чинячи їм опір.
А побутові проблеми намагаються вирішити за допомогою різноманітних «ноу-хау».
Можливо, комусь стане в нагоді і рецепт приготування курячої тушкованки без автоклава, який був опублікований задовго до початку війни, але може стати актуальним у наші дні.
Для приготування такої тушкованки знадобляться:
- куряче м'ясо — 4 кг
- сіль — 4 ч.л.
- чорний перець;
- паприка;
- оцет (4%) — 4 ст. ложки;
- цибуля — 4 шт;
- петрушка — 1 пучок.
А процес приготування можна переглянути на відео.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» радили , як приготувати домашній хліб без замісу і які страви передати бійцям на фронт.719
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