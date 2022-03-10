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Як зберігати курку без холодильника протягом 12 місяців: лайфхак на той випадок, якщо через обстріл окупантів зникло світло

20:04 10 березня 2022
Як зберігати курку без холодильника протягом 12 місяців або що робити, якщо через обстріл окупантів пропало світло

Напад путінських орків на Україну порушив життя багатьох наших співгромадян, позбавивши звичного для них комфорту та затишку.

У наші дні, на жаль, не доводиться дивуватися відсутності світла, води, тепла та інших благ цивілізації .

Проте українці не збираються здаватися окупантам і вперто продовжують жити, чинячи їм опір.

А побутові проблеми намагаються вирішити за допомогою різноманітних «ноу-хау».

Можливо, комусь стане в нагоді і рецепт приготування курячої тушкованки без автоклава, який був опублікований задовго до початку війни, але може стати актуальним у наші дні.

Для приготування такої тушкованки знадобляться:

  • куряче м'ясо — 4 кг
  • сіль — 4 ч.л.
  • чорний перець;
  • паприка;
  • оцет (4%) — 4 ст. ложки;
  • цибуля — 4 шт;
  • петрушка — 1 пучок.

А процес приготування можна переглянути на відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» радили , як приготувати домашній хліб без замісу і які страви передати бійцям на фронт.

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