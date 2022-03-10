Як зберігати курку без холодильника протягом 12 місяців: лайфхак на той випадок, якщо через обстріл окупантів зникло світло

Напад путінських орків на Україну порушив життя багатьох наших співгромадян, позбавивши звичного для них комфорту та затишку.

У наші дні, на жаль, не доводиться дивуватися відсутності світла, води, тепла та інших благ цивілізації .

Проте українці не збираються здаватися окупантам і вперто продовжують жити, чинячи їм опір.

А побутові проблеми намагаються вирішити за допомогою різноманітних «ноу-хау».

Можливо, комусь стане в нагоді і рецепт приготування курячої тушкованки без автоклава, який був опублікований задовго до початку війни, але може стати актуальним у наші дні.

Для приготування такої тушкованки знадобляться:

куряче м'ясо — 4 кг

сіль — 4 ч.л.

чорний перець;

паприка;

оцет (4%) — 4 ст. ложки;

цибуля — 4 шт;

петрушка — 1 пучок.

А процес приготування можна переглянути на відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» радили , як приготувати домашній хліб без замісу і які страви передати бійцям на фронт.

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