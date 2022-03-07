Домашній хліб без замісу: легкий та економний рецепт

Якщо в домі є хліб, значить життя продовжується, попри все. Найкраще спекти його самим. Домашній хліб завжди смачніший за магазинний, корисніший, та й сам процес його приготування здатний об'єднати сім'ю і налаштувати на позитивні думки.

Рецептом домашнього хліба поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Раніше вона розповіла, як швидко приготувати цілий кошик пиріжків.

— У нас сьогодні дуже цікавий рецепт, — каже Елла Іванова. — Ми звикли, що треба довго місити тісто, потім залишити його підходити, потім обминати і залишити знову підходити. Але, виявляється, можна спекти хліб без замісу — точніше, перемішати тісто протягом 20 секунд.

Тісто треба залишити на ніч, дріжджі зроблять всю роботу за вас.

Домашній хліб без замісу Інгредієнти: 500 г борошна

2 г сухих дріжджів

300−350 г води

сіль У воду додаємо борошно, дріжджі, сіль. Дуже швидко з'єднуємо інгредієнти. Накриваємо плівкою, залишаємо на добу. Викладаємо тісто на стіл, присипаний борошном. Згортаємо рулетом. Залишаємо в теплому місці на годину. Випікаємо при температурі 160 градусів до готовності приблизно 35−45 хвилин. Час залежить від розміру.

Охолоджуємо. Наш хліб готовий!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом яблучних рогаликів, спекти які набагато економніше, ніж купити.

Фото з альбому Елли Іванової

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