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Домашній хліб без замісу: легкий та економний рецепт

20:31 7 березня 2022
хліб

Якщо в домі є хліб, значить життя продовжується, попри все. Найкраще спекти його самим. Домашній хліб завжди смачніший за магазинний, корисніший, та й сам процес його приготування здатний об'єднати сім'ю і налаштувати на позитивні думки.

Рецептом домашнього хліба поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Раніше вона розповіла, як швидко приготувати цілий кошик пиріжків.

— У нас сьогодні дуже цікавий рецепт, — каже Елла Іванова. — Ми звикли, що треба довго місити тісто, потім залишити його підходити, потім обминати і залишити знову підходити. Але, виявляється, можна спекти хліб без замісу — точніше, перемішати тісто протягом 20 секунд.

Тісто треба залишити на ніч, дріжджі зроблять всю роботу за вас.

Домашній хліб без замісу

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 2 г сухих дріжджів
  • 300−350 г води
  • сіль

У воду додаємо борошно, дріжджі, сіль. Дуже швидко з'єднуємо інгредієнти. Накриваємо плівкою, залишаємо на добу.

Викладаємо тісто на стіл, присипаний борошном. Згортаємо рулетом. Залишаємо в теплому місці на годину.

Випікаємо при температурі 160 градусів до готовності приблизно 35−45 хвилин. Час залежить від розміру.
Охолоджуємо. Наш хліб готовий!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом яблучних рогаликів, спекти які набагато економніше, ніж купити.

Фото з альбому Елли Іванової

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