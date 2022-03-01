Домашній хліб у духовці: просто і смачно

Через російсько-українську війну багато українців виявилися відрізані від найпростіших можливостей, наприклад, не можуть купити хліб — його просто не можуть доставити в магазини дорогами, що обстрілюються.

Тим господиням, хто має вдома деякі запаси борошна, знадобиться цей рецепт випічки швидкого хліба, причому без хлібопічки, а просто в духовці. Хліб виходить м'яким та повітряним.

Що необхідно:

вода тепла — 210 мл;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

борошно пшеничне — 320 г;

олія соняшникова — 30 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Етапи приготування

Змішати сухі інгредієнти: просіяти борошно, додати сіль, цукор та дріжджі.

Влити теплу воду (температура води не більше 42 градусів) та олію.

Замісити м'яке та приємне тісто. Оскільки борошно буває різної щільності, її кількість може бути трохи більше. У мене вийшло на 20 грамів більше, ніж у рецепті. Миску змастити олією та помістити в неї тісто на 30 хвилин, накривши кришкою або плівкою.

За цей час тісто підніметься втричі. Його слід обім'яти та сформувати булку або батон. Зверху можна зробити надрізи.

Залишити хліб для вистоювання ще на 15−20 хвилин. Потім збризнути молоком або просто водою.

Розігріти духовку до 200 градусів та випікати хліб 20−25 хвилин до золотистого верху. Остудити на ґратках.

Нагадаємо, у Міністерстві аграрної політики запевняють, що більшість підприємств із виробництва продуктів харчування працюють у штатному режимі та підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством у всіх необхідних обсягах.

444

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter