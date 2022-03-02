Швидкі яблучні рогалики: спечіть вдома з дитиною

Випекти рогалики — набагато економніше, ніж купити. Крім того, залучаючи до цього процесу дитину, можна хоч на якийсь час відволіктися від воєнної реальності, яка прийшла у наше життя.

Рецептом яблучних рогаликів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Яблучні рогалики ніжні та смачні, — каже Елла Іванова. — Вони сподобаються і дорослим, і дітям.

Яблучні рогалики 60 г будь-якого соку (можна, наприклад, яблучного) 40 г рослинної олії 30 г цукру або цукрової пудри Цедра апельсину 4 г розпушувача тіста 150 г борошна Для начинки — яблука Приготуємо начинку. 500 г яблук нарізаємо кубиком. Обсмажуємо на сухій сковороді кілька хвилин. З'єднуємо 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю та 1 чайну ложку цукру. Додаємо до яблук. Гасимо пару хвилин до загусання. Охолоджуємо. З'єднуємо свіжий сік, олію, цукрову пудру. Додаємо борошно та розпушувач. Можна додати трохи солі. Замішуємо тісто, загортаємо в плівку на 30 хвилин. Розкочуємо між двома аркушами пергаменту. Розрізаємо на сектори, викладаємо зверху яблука. Формуємо рогалики. Випікаємо за температури 180 градусів 15 хвилин. Після охолодження помістіть у пакет. За ніч рогалики стануть м'якими, тануть у роті. Смачного!

— Який сік, крім яблучного, підійде?

— Апельсиновий чи виноградний, наприклад.

Фото з альбому Елли Іванової

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