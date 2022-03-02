Швидкі яблучні рогалики: спечіть вдома з дитиною
Випекти рогалики — набагато економніше, ніж купити. Крім того, залучаючи до цього процесу дитину, можна хоч на якийсь час відволіктися від воєнної реальності, яка прийшла у наше життя.
Рецептом яблучних рогаликів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Яблучні рогалики ніжні та смачні, — каже Елла Іванова. — Вони сподобаються і дорослим, і дітям.
Яблучні рогалики
60 г будь-якого соку (можна, наприклад, яблучного)
40 г рослинної олії
30 г цукру або цукрової пудри
Цедра апельсину
4 г розпушувача тіста
150 г борошна
Для начинки — яблука
Приготуємо начинку. 500 г яблук нарізаємо кубиком. Обсмажуємо на сухій сковороді кілька хвилин. З'єднуємо 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю та 1 чайну ложку цукру. Додаємо до яблук. Гасимо пару хвилин до загусання. Охолоджуємо.
З'єднуємо свіжий сік, олію, цукрову пудру. Додаємо борошно та розпушувач. Можна додати трохи солі.
Замішуємо тісто, загортаємо в плівку на 30 хвилин.
Розкочуємо між двома аркушами пергаменту.
Розрізаємо на сектори, викладаємо зверху яблука. Формуємо рогалики. Випікаємо за температури 180 градусів 15 хвилин.
Після охолодження помістіть у пакет. За ніч рогалики стануть м'якими, тануть у роті. Смачного!
— Який сік, крім яблучного, підійде?
— Апельсиновий чи виноградний, наприклад.
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Фото з альбому Елли Іванової229
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