29.21 / 31.09 32.77 / 34.84
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Швидкі яблучні рогалики: спечіть вдома з дитиною

21:01 2 березня 2022
рогалики

Випекти рогалики — набагато економніше, ніж купити. Крім того, залучаючи до цього процесу дитину, можна хоч на якийсь час відволіктися від воєнної реальності, яка прийшла у наше життя.

Рецептом яблучних рогаликів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Яблучні рогалики ніжні та смачні, — каже Елла Іванова. — Вони сподобаються і дорослим, і дітям.

Яблучні рогалики

60 г будь-якого соку (можна, наприклад, яблучного)

40 г рослинної олії

30 г цукру або цукрової пудри

Цедра апельсину

4 г розпушувача тіста

150 г борошна

Для начинки — яблука

Приготуємо начинку. 500 г яблук нарізаємо кубиком. Обсмажуємо на сухій сковороді кілька хвилин. З'єднуємо 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю та 1 чайну ложку цукру. Додаємо до яблук. Гасимо пару хвилин до загусання. Охолоджуємо.

З'єднуємо свіжий сік, олію, цукрову пудру. Додаємо борошно та розпушувач. Можна додати трохи солі.

Замішуємо тісто, загортаємо в плівку на 30 хвилин.

Розкочуємо між двома аркушами пергаменту.

Розрізаємо на сектори, викладаємо зверху яблука. Формуємо рогалики. Випікаємо за температури 180 градусів 15 хвилин.

Після охолодження помістіть у пакет. За ніч рогалики стануть м'якими, тануть у роті. Смачного!

— Який сік, крім яблучного, підійде?

— Апельсиновий чи виноградний, наприклад.

Читайте також: Коли у магазині величезні черги: рецепт економного печива

Читайте також: В основі — річкова риба: як приготувати козацький куліш, улюблену страву українських воїнів

Фото з альбому Елли Іванової

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Віра Брежнєва

«Не вбивайте»: Брежнєва звернулася до росіян, розповівши, що Меладзе та її родичі в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах

Ющенко

«Іди на х*й!»: Віктор Ющенко написав емоційний лист Путіну

Сергій Писаренко та Євген Нікішин

«Ми бачили, як вибухав пологовий будинок», — російські актори Писаренко та Нікишин записали відео з України

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.