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Желейний торт «Бите скло» від Лізи Глінської: легкий та ніжний десерт без випічки

11:58 22 лютого 2022
торт

Відома українська кулінарка Ліза Глінська часто ділиться зі своїми фоловерами рецептами вишуканих страв, а також просуває через соцмережі не лише смачну, а й корисну їжу.

Цього разу Глінська поділилася рецептом желейного торта — легкого та ніжного десерту з ягідним та екзотичним пюре без випічки.

Желейний торт «Бите скло»

Продукти
Ягідне желе
200 г ягідного пюре (смородина + малина) (1 склянка)
100 мл води (0,5 склянки)
50 г цукру (2,5 ст. л.)
12 г желатину (2,5 ч. л.) + 60 мл води (4 ст. л.)

Екзотичне желе
200 г пюре манго (2 склянки)
50 мл соку маракуї (¼ склянки)
50 мл води (2,5 ст. л.)
50 г цукру (2,5 ст. л.)
12 г желатину (2,5 ч. л.) + 60 мл води (4 ст. л.)

Апельсинове желе
300 мл апельсинового фрешу (1,5 склянки)
30 г цукру (1,5 ст. л.)
цедра 1 апельсина
15 г желатину (3 ч. л.) + 75 мл води (5 ст. л.)

Йогуртове желе

500 г грецького йогурту (жирністю 9%) (2,5 склянки)

300 мл вершків (10−35%) (1,5 склянки)
50 г цукрової пудри (2 ст. л. з гіркою)
20 г желатину (4 ч. л. з гіркою) + 100 мл води (0,5 склянки)

Приготування

Залити у миску гарячу воду й занурити в неї форму з ягідним желе. Желе відмінно відійде від форми.

Нарізати желе довільними шматочками. Те саме зробити з екзотичним желе.

На дно форми, в якій збирається торт, укласти ягідне та екзотичне желе.

Набряклий желатин відправити у мікрохвильову піч на 10 -15 секунд, щоб розпустити його.

Вилити желатинову масу в йогуртову та перемішати.

Залити ягідне та екзотичне желе йогуртовою масою.

Поставити форму з желе у холодильник на 5−6 годин для стабілізації.

Налити у миску гарячу воду й занурити в неї форму, потім, перевернути форму на тарілку та акуратно зняти форму.

Желейний торт готовий.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт торта «Шоколадний велюр», який подобається «шокоголікам», а також рецепт салату «Чоловіча радість» від блогерки Людмили Борщ.

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