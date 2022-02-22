Желейний торт «Бите скло» від Лізи Глінської: легкий та ніжний десерт без випічки
Відома українська кулінарка Ліза Глінська часто ділиться зі своїми фоловерами рецептами вишуканих страв, а також просуває через соцмережі не лише смачну, а й корисну їжу.
Цього разу Глінська поділилася рецептом желейного торта — легкого та ніжного десерту з ягідним та екзотичним пюре без випічки.
Желейний торт «Бите скло»
Продукти
Ягідне желе
200 г ягідного пюре (смородина + малина) (1 склянка)
100 мл води (0,5 склянки)
50 г цукру (2,5 ст. л.)
12 г желатину (2,5 ч. л.) + 60 мл води (4 ст. л.)
Екзотичне желе
200 г пюре манго (2 склянки)
50 мл соку маракуї (¼ склянки)
50 мл води (2,5 ст. л.)
50 г цукру (2,5 ст. л.)
12 г желатину (2,5 ч. л.) + 60 мл води (4 ст. л.)
Апельсинове желе
300 мл апельсинового фрешу (1,5 склянки)
30 г цукру (1,5 ст. л.)
цедра 1 апельсина
15 г желатину (3 ч. л.) + 75 мл води (5 ст. л.)
Йогуртове желе
500 г грецького йогурту (жирністю 9%) (2,5 склянки)
300 мл вершків (10−35%) (1,5 склянки)
50 г цукрової пудри (2 ст. л. з гіркою)
20 г желатину (4 ч. л. з гіркою) + 100 мл води (0,5 склянки)
Приготування
Залити у миску гарячу воду й занурити в неї форму з ягідним желе. Желе відмінно відійде від форми.
Нарізати желе довільними шматочками. Те саме зробити з екзотичним желе.
На дно форми, в якій збирається торт, укласти ягідне та екзотичне желе.
Набряклий желатин відправити у мікрохвильову піч на 10 -15 секунд, щоб розпустити його.
Вилити желатинову масу в йогуртову та перемішати.
Залити ягідне та екзотичне желе йогуртовою масою.
Поставити форму з желе у холодильник на 5−6 годин для стабілізації.
Налити у миску гарячу воду й занурити в неї форму, потім, перевернути форму на тарілку та акуратно зняти форму.
Желейний торт готовий.
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