Желейний торт «Бите скло» від Лізи Глінської: легкий та ніжний десерт без випічки

Відома українська кулінарка Ліза Глінська часто ділиться зі своїми фоловерами рецептами вишуканих страв, а також просуває через соцмережі не лише смачну, а й корисну їжу.

Цього разу Глінська поділилася рецептом желейного торта — легкого та ніжного десерту з ягідним та екзотичним пюре без випічки.

Желейний торт «Бите скло» Продукти

Ягідне желе

200 г ягідного пюре (смородина + малина) (1 склянка)

100 мл води (0,5 склянки)

50 г цукру (2,5 ст. л.)

12 г желатину (2,5 ч. л.) + 60 мл води (4 ст. л.) Екзотичне желе

200 г пюре манго (2 склянки)

50 мл соку маракуї (¼ склянки)

50 мл води (2,5 ст. л.)

50 г цукру (2,5 ст. л.)

12 г желатину (2,5 ч. л.) + 60 мл води (4 ст. л.) Апельсинове желе

300 мл апельсинового фрешу (1,5 склянки)

30 г цукру (1,5 ст. л.)

цедра 1 апельсина

15 г желатину (3 ч. л.) + 75 мл води (5 ст. л.) Йогуртове желе 500 г грецького йогурту (жирністю 9%) (2,5 склянки) 300 мл вершків (10−35%) (1,5 склянки)

50 г цукрової пудри (2 ст. л. з гіркою)

20 г желатину (4 ч. л. з гіркою) + 100 мл води (0,5 склянки) Приготування Залити у миску гарячу воду й занурити в неї форму з ягідним желе. Желе відмінно відійде від форми. Нарізати желе довільними шматочками. Те саме зробити з екзотичним желе. На дно форми, в якій збирається торт, укласти ягідне та екзотичне желе. Набряклий желатин відправити у мікрохвильову піч на 10 -15 секунд, щоб розпустити його. Вилити желатинову масу в йогуртову та перемішати. Залити ягідне та екзотичне желе йогуртовою масою. Поставити форму з желе у холодильник на 5−6 годин для стабілізації. Налити у миску гарячу воду й занурити в неї форму, потім, перевернути форму на тарілку та акуратно зняти форму. Желейний торт готовий.

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