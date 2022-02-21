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Неймовірно ніжний торт «Шоколадний велюр»: смачнющий подарунок для шокоголіків

18:06 21 лютого 2022
торт

Автор каналу Youtube «Готуємо з Марі» любить радувати своїх передплатників рецептами різних ласощів.

В одному з постів вона запропонувала рецепт торта «Шоколадний велюр». Для його приготування знадобляться бісквіт, карамель, шоколадний мус та крем-сир для вирівнювання.

Торт «Шоколадний велюр»

Продукти

Бісквіт:
яйця — 3шт
рослинна олія — 80гр
борошно — 120гр
цукор — 120гр
окріп — 60гр
какао — 20гр
сіль — 1/3ч.л.
розпушувач — 1п
ванілін

Карамель:
цукор — 200гр
вода — 50гр
вершкове масло — 80гр
вершки (33%) — 110гр
арахіс солоний — 200гр

Шоколадний мус:
молоко — 200гр
желатин — 8гр
темний шоколад — 200гр
вершки (33%) — 250гр

Крем-сир для вирівнювання:
сирний сир — 350гр
вершкове масло — 100гр
цукрова пудра — 80гр
барвник

Процес приготування Марі показала відео.

Якщо виконати всі рекомендації автора правильно, то вийде неймовірний ніжний та дуже шоколадний тортик.

Нагадаємо, кулінарка Яна Бен поділилася рецептом традиційного угорського торта «Добош», який залишається свіжим щонайменше 10 днів.

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