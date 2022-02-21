Неймовірно ніжний торт «Шоколадний велюр»: смачнющий подарунок для шокоголіків
Автор каналу Youtube «Готуємо з Марі» любить радувати своїх передплатників рецептами різних ласощів.
В одному з постів вона запропонувала рецепт торта «Шоколадний велюр». Для його приготування знадобляться бісквіт, карамель, шоколадний мус та крем-сир для вирівнювання.
Торт «Шоколадний велюр»
Продукти
Бісквіт:
яйця — 3шт
рослинна олія — 80гр
борошно — 120гр
цукор — 120гр
окріп — 60гр
какао — 20гр
сіль — 1/3ч.л.
розпушувач — 1п
ванілін
Карамель:
цукор — 200гр
вода — 50гр
вершкове масло — 80гр
вершки (33%) — 110гр
арахіс солоний — 200гр
Шоколадний мус:
молоко — 200гр
желатин — 8гр
темний шоколад — 200гр
вершки (33%) — 250гр
Крем-сир для вирівнювання:
сирний сир — 350гр
вершкове масло — 100гр
цукрова пудра — 80гр
барвник
Процес приготування Марі показала відео.
Якщо виконати всі рекомендації автора правильно, то вийде неймовірний ніжний та дуже шоколадний тортик.
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