Неймовірно ніжний торт «Шоколадний велюр»: смачнющий подарунок для шокоголіків

Автор каналу Youtube «Готуємо з Марі» любить радувати своїх передплатників рецептами різних ласощів.

В одному з постів вона запропонувала рецепт торта «Шоколадний велюр». Для його приготування знадобляться бісквіт, карамель, шоколадний мус та крем-сир для вирівнювання.

Торт «Шоколадний велюр» Продукти Бісквіт:

яйця — 3шт

рослинна олія — 80гр

борошно — 120гр

цукор — 120гр

окріп — 60гр

какао — 20гр

сіль — 1/3ч.л.

розпушувач — 1п

ванілін Карамель:

цукор — 200гр

вода — 50гр

вершкове масло — 80гр

вершки (33%) — 110гр

арахіс солоний — 200гр Шоколадний мус:

молоко — 200гр

желатин — 8гр

темний шоколад — 200гр

вершки (33%) — 250гр Крем-сир для вирівнювання:

сирний сир — 350гр

вершкове масло — 100гр

цукрова пудра — 80гр

барвник

Процес приготування Марі показала відео.

Якщо виконати всі рекомендації автора правильно, то вийде неймовірний ніжний та дуже шоколадний тортик.

Нагадаємо, кулінарка Яна Бен поділилася рецептом традиційного угорського торта «Добош», який залишається свіжим щонайменше 10 днів.

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