Знаменитий угорський торт «Добош»: готувати його вдома так само приємно, як танцювати «Чардаш»

Після смачного морозива-чизкейка «Нью-Йорк» кулінарка Яна Бен поділилася рецептом традиційного угорського торта «Добош».

Торт складається з шести шарів бісквіту з шоколадним кремом та карамельною глазур'ю. Названий він на ім'я свого автора, угорського кондитера Йожефа Добоша, який вигадав його у 1885 році для Угорської національної виставки.

За свій шедевр Добош отримав золотий імператорський хрест. Але історія запаморочливого успіху кондитера закінчилася сумно. Він збанкрутував, невдало вклавши гроші у цінні папери, й помер у злиднях. Перед смертю майстер передав рецепт торта «Добош» Гільдії будапештських кондитерів, який потім розійшовся по всьому світу.

Випічка не псується щонайменше 10 днів.

Торт «Добош» Інгредієнти на торт 18 см Бісквіт

яйця 5 шт

цукор 135 г

ванільний екстракт 1 ч. л (ванільний цукор 10 г)

борошно 120 г

розтоплене вершкове масло 45 г Крем

молоко 270 г

жовток 2 шт

цукор 80 г

кукурудзяний крохмаль 10 г

какао 20 г

темний шоколад 120 г

вершкове масло комн. темп 160 г Карамель

цукор 200 г

вода 50 г Просочення

згущене молоко 15 г

вода 40 г

Нагадаємо, кондитери також поділилися рецептом десерту з бананами, який можна приготувати майже без додавання борошна.

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