Салат «Чоловіча радість» від Людмили Борщ: соковитий, пікантний та дуже простий у приготуванні

Популярна кулінарна блогерка Людмила Борщ під час свого марафону «100 салатів до свята» поділилася безліччю рецептів смачних та корисних страв.

Салат «Чоловіча радість» за її рецептом завжди виходить соковитим та пікантним. Назва вказує не тільки на те, що ця страва дуже корисна для чоловічого здоров'я, але й на те, що завдяки простоті приготування «впоратися» з нею зможе будь-який чоловік. Наприклад, якщо захоче порадувати кохану своїм кулінарним мистецтвом на 8 березня.

«Я б такий салат їла та їла. На святковому столі він не залишається поза увагою, яскравий, свіжий, ароматний. Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт!» — рекомендує блогерка.

Салат «Чоловіча радість» Продукти

Морква 1 шт.

М'ясо свинина 250 г

Огірок 2 шт.

М'ясо копчене 150 г.

Сир плавлений 2 шт.

Яйця 2 шт.

Квасоля для прикраси

Майонез

Нагадаємо, Людмила Борщ також поділилася рецептом ситної «вечері нашвидкуруч», для якої потрібний мінімум продуктів.

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