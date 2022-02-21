28.39 / 28.77 32.15 / 32.67
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат «Чоловіча радість» від Людмили Борщ: соковитий, пікантний та дуже простий у приготуванні

22:43 21 лютого 2022
салат

Популярна кулінарна блогерка Людмила Борщ під час свого марафону «100 салатів до свята» поділилася безліччю рецептів смачних та корисних страв.

Салат «Чоловіча радість» за її рецептом завжди виходить соковитим та пікантним. Назва вказує не тільки на те, що ця страва дуже корисна для чоловічого здоров'я, але й на те, що завдяки простоті приготування «впоратися» з нею зможе будь-який чоловік. Наприклад, якщо захоче порадувати кохану своїм кулінарним мистецтвом на 8 березня.

«Я б такий салат їла та їла. На святковому столі він не залишається поза увагою, яскравий, свіжий, ароматний. Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт!» — рекомендує блогерка.

Салат «Чоловіча радість»

Продукти
Морква 1 шт.
М'ясо свинина 250 г
Огірок 2 шт.
М'ясо копчене 150 г.
Сир плавлений 2 шт.
Яйця 2 шт.
Квасоля для прикраси
Майонез

Нагадаємо, Людмила Борщ також поділилася рецептом ситної «вечері нашвидкуруч», для якої потрібний мінімум продуктів.

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

У Кабміні хочуть з 1 березня доплачувати 195 тисячам українців по 647 гривень: кого це стосується

Фріске

Вагітна Фріске потрапила до притулку для одиноких мам: що сталося

Андрій Корешков&nbsp;— Ченсі Ренкаунтрі

Російський боєць ММА одним ударом зламав супернику п'ять ребер та пробив легеню: момент потрапив на відео

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.