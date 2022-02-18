Соковиті та не розварюються: у День пельменя Наталія Калніна поділилася «секретною фішкою» їхнього приготування

Сьогодні, 18 лютого, у світі відзначається одне з «найсмачніших» свят — День пельменів. Страва стала популярною у тому числі завдяки простоті приготування.

У той же час кожна господиня має власні секрети приготування пельменів. Своїми секретами вирішила поділитися і авторка салату «Під кайфом» Наталія Калніна.

«Раніше я готувала домашні пельмені зовсім по-іншому, але, коли спробувала ось це тісто, зрозуміла, ось вони ідеальні домашні пельмені. У приготуванні немає нічого складного, пельменьки вийдуть на відмінно навіть у господарки-початківця» , — розповідає вона.

Тісто вона замішує на теплій воді з додаванням олії. Саме завдяки йому тісто виходить еластичним і добре розкочується. Також необхідно додати два яйця (збивати їх необов'язково).

У начинку ж кулінар додає не лише цибулю, а й часник.

Свою «фішка» має і блогер з 1,98 млн передплатників Alina FooDee. Це — «правильне» тісто для пельменів, яке чудово переносить заморожування і не розварюється.

Вона додає в тісто не воду, а молоко, в яке вбиває яйце.

А до пельменів відмінно підуть швидкі мариновані печериці, рецепт яких запропонував ведучий каналу «Шустрий бум» Станіслав Шустрий, або ж салат «Вітамінна бомба» від блогера Людмили Борщ.

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