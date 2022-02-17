28.14 / 28.44 31.89 / 32.33
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Вітамінна бомба» від Людмили Борщ на 8 Березня: салат без майонезу, який готується швидко, а з'їдається просто миттєво

16:42 17 лютого 2022
Салат із сиром

Фуд-блогерка Людмила Борщ, яка раніше поділилася рецептом смачних рибних котлет, запропонувала приготувати до 8 березня «швидкий» салат без майонезу.

«Смачний салат за кілька хвилин. Один із найкращих салатів без майонезу. Шалено смачний, простий, подобається всім. На святковому столі він не залишається без уваги, яскравий, свіжий, ароматний», — пише фуд-блогерка на своєму каналі, називаючи цю страву «вітамінною бомбою», ситною та легкою одночасно.

Інгредієнти:

  • Помідори чері — 5−6 штук;
  • Салат мікс;
  • Сир м'який Брі — 100 грам;
  • Сухарики;
  • Сіль;
  • Соус «Теріякі».

Читайте також: Ситний теплий салат для всієї родини: простий рецепт

Приготування:

  • У глибоку миску викласти салат.
  • Зверху викласти помідори та сир, розрізані на частини.
  • Додати сухарики, які можна або купити або приготувати вдома.
  • Посолити за смаком, перемішати та викласти на гарне блюдо.
  • Заправити соусом.

Про те, як приготувати салат «Ніжність» з курячою грудкою та маринованими опеньками, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

запіканка

Людмила Борщ рекомендувала страву, якою можна порадувати сім'ю на сніданок, обід чи вечерю без зайвих проблем

гривні

Кабмін вніс зміни до умов роботи ФОПів, яким не потрібний РРО

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.