«Вітамінна бомба» від Людмили Борщ на 8 Березня: салат без майонезу, який готується швидко, а з'їдається просто миттєво

Фуд-блогерка Людмила Борщ, яка раніше поділилася рецептом смачних рибних котлет, запропонувала приготувати до 8 березня «швидкий» салат без майонезу.

«Смачний салат за кілька хвилин. Один із найкращих салатів без майонезу. Шалено смачний, простий, подобається всім. На святковому столі він не залишається без уваги, яскравий, свіжий, ароматний», — пише фуд-блогерка на своєму каналі, називаючи цю страву «вітамінною бомбою», ситною та легкою одночасно.

Інгредієнти: Помідори чері — 5−6 штук;

Салат мікс;

Сир м'який Брі — 100 грам;

Сухарики;

Сіль;

Соус «Теріякі».

Читайте також: Ситний теплий салат для всієї родини: простий рецепт

Приготування: У глибоку миску викласти салат.

Зверху викласти помідори та сир, розрізані на частини.

Додати сухарики, які можна або купити або приготувати вдома.

Посолити за смаком, перемішати та викласти на гарне блюдо.

Заправити соусом.

Про те, як приготувати салат «Ніжність» з курячою грудкою та маринованими опеньками, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter