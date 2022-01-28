Вареники з грибами від єврейської бабусі з Одеси: відомий російський шеф-кухар поділився рецептом улюбленої страви дитинства

Російський шеф-кухар, ведучий, блогер та автор кулінарних книг Віталій Істомін зізнається, що у житті ніде не їв смачніше, ніж у бабусі в Одесі. Цього разу в Instagram він розповів секрети приготування улюбленої страви бабусі — вареників із грибами.

«Ввечері моя єврейська бабуся сідала за великий стіл у дворі, закурювала трубку з темного дерева і починала готувати. Якщо ви запитаєте мене, що то були за страви, то я легко зможу відповісти: фарширована гусяча шия, смажені бички, м'ясні, з мізинець голубці і, звісно, вареники», — згадує він.

Для тіста на вареники «від єврейської бабусі» знадобляться:

2 яйця;

15 грамів рослинної олії;

120 мл води;

100 мл молока;

600 г борошна;

12 г солі.

Начинка включає:

200 г відвареної картоплі;

250 грамів печериць;

3 грами кропу;

50 г нарізаної цибулі;

20 мл рослинної олії

сіль

перець.

Готові вареники присмачують вершковим маслом.

Нагадаємо, суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився бабусиним рецептом вареників на пару на кефірі.

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