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Вареники з грибами від єврейської бабусі з Одеси: відомий російський шеф-кухар поділився рецептом улюбленої страви дитинства

14:27 28 січня 2022
Вареники з грибами від єврейської бабусі з Одеси: відомий російський шеф-кухар поділився рецептом улюбленої страви дитинства

Російський шеф-кухар, ведучий, блогер та автор кулінарних книг Віталій Істомін зізнається, що у житті ніде не їв смачніше, ніж у бабусі в Одесі. Цього разу в Instagram він розповів секрети приготування улюбленої страви бабусі — вареників із грибами.

«Ввечері моя єврейська бабуся сідала за великий стіл у дворі, закурювала трубку з темного дерева і починала готувати. Якщо ви запитаєте мене, що то були за страви, то я легко зможу відповісти: фарширована гусяча шия, смажені бички, м'ясні, з мізинець голубці і, звісно, вареники», — згадує він.

Для тіста на вареники «від єврейської бабусі» знадобляться:

  • 2 яйця;
  • 15 грамів рослинної олії;
  • 120 мл води;
  • 100 мл молока;
  • 600 г борошна;
  • 12 г солі.

Начинка включає:

  • 200 г відвареної картоплі;
  • 250 грамів печериць;
  • 3 грами кропу;
  • 50 г нарізаної цибулі;
  • 20 мл рослинної олії
  • сіль
  • перець.

Готові вареники присмачують вершковим маслом.

Нагадаємо, суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився бабусиним рецептом вареників на пару на кефірі.

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