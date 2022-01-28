Вареники з грибами від єврейської бабусі з Одеси: відомий російський шеф-кухар поділився рецептом улюбленої страви дитинства
Російський шеф-кухар, ведучий, блогер та автор кулінарних книг Віталій Істомін зізнається, що у житті ніде не їв смачніше, ніж у бабусі в Одесі. Цього разу в Instagram він розповів секрети приготування улюбленої страви бабусі — вареників із грибами.
«Ввечері моя єврейська бабуся сідала за великий стіл у дворі, закурювала трубку з темного дерева і починала готувати. Якщо ви запитаєте мене, що то були за страви, то я легко зможу відповісти: фарширована гусяча шия, смажені бички, м'ясні, з мізинець голубці і, звісно, вареники», — згадує він.
Для тіста на вареники «від єврейської бабусі» знадобляться:
- 2 яйця;
- 15 грамів рослинної олії;
- 120 мл води;
- 100 мл молока;
- 600 г борошна;
- 12 г солі.
Начинка включає:
- 200 г відвареної картоплі;
- 250 грамів печериць;
- 3 грами кропу;
- 50 г нарізаної цибулі;
- 20 мл рослинної олії
- сіль
- перець.
Готові вареники присмачують вершковим маслом.
Нагадаємо, суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився бабусиним рецептом вареників на пару на кефірі.83
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