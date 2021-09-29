Майже галушки: суддя «МайстерШефу» поділився рецептом бабусиних вареників на кефірі

Суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який нещодавно розкрив секрети приготування домашніх солоних сирників, поділився бабусиним рецептом вареників на пару на кефірі.

«Вареники на пару на кефірі. Майже галушки полтавські — тісто таке ж. Такі вареники готувала моя бабуся. Варила вона їх завжди у великій каструлі під великою мискою. Подавала у глиняному посуді, зберігалися вони і на наступний день — були особливо смачні після того, як підсмажаться на вершковому маслі, зі скоринкою», — пише кулінар в Instagram і показує процес приготування цієї страви.

Він зізнався, що бабуся вчила його закривати вареники косичкою. Так Володимир Ярославський робить досі. Причому, лівою рукою, хоча сам він правша. «Я не їм вареники зі сметаною — мені подобаються з цибулею, зі шкварками… Але бабусина сметана була солодка і майже як масло, від такої я не відмовлюся за можливості», — додав кулінар.

Інгредієнти: 250 г жирного кефіру;

0,5 яйця (1 яйце — на 500 г кефіру);

2 щіпки солі;

350−370 г борошна — це залежить від борошна;

6 г соди.

Приготування: У мисці з'єднати кефір, яйце і сіль. Перемішати виделкою.

Додати борошно і зверху соду — пів чайної ложки з гіркою. Вимісити тісто, але робити це не дуже довго. Тісто має бути ніжним — чим ніжніше, тим смачніші вийдуть ваші вареники

Дати тісту «відпочити» хвилин 20−30. Борошно набрякне, тісто стане гладшим.

Посипати борошном стіл. Зробити з тіста «багет» і розрізати на частини.

Виліпити кружечки, покласти на них начинку (сир, м'ясо, вишня, картопля — що вам більше подобається). Защіпнути.

Варити на пару, на марлі. Невеликим виробам досить 5 хвилин. Якщо більше, то буде потрібно 6 хвилин. Головне — не переварити. Якщо перетримати, вироби підуть прозорими плямами.

Заздалегідь приготувати смажену цибулю або просто масло — змащувати вареники потрібно відразу, інакше вони злипнуться.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати ліниві вареники зі смачним соусом з шоколаду, ягід, горіхів і вершків. А також поділився рецептом сирної запіканки, яку він любить їсти на сніданок.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соціальних мережах.

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