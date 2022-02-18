Навіть м'яса не потрібно: печериці, мариновані за 5 хвилин, напевно, здивують не тільки дружину, а й усіх її подруг

Чоловіки, які хочуть порадувати своїх дам на 8 Березня, приготувавши їм щось смачненьке і не особливо калорійне, як, наприклад, салат — «вітамінну бомбу» без майонезу, можуть скористатися й рецептом пікантної грибної закуски.

Його фоловерам пропонує ведучий каналу «Шустрий бум». Станіслав Шустрий, схоже, вважає, що кухня — доля не лише жінок, а й представників сильної статі. На своєму прикладі він показує, що будь-якому чоловікові під силу впоратися з будь-якими завданнями на кухні.

Інгредієнти: Печериці — 700 грам;

Цукор, сіль та чорний перець — по одній столовій ложці;

Коріандр — ½ столової ложки;

Лавровий лист — 3 штуки;

Яблучний оцет — 3−4 столові ложки;

Часник — 4 зубчики;

Олія — 2 столові ложки;

Вода — 70 мілілітрів;

Цибуля — 1 штука.

Процес приготування він показав на відео, зазначивши, що такі грибочки виходять дуже смачними.

А ще з печерицями можна швидко приготувати теплий салат. Пікантності його смаку додадуть мариновані огірочки та заправка.

Фото — скріншот

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