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Навіть м'яса не потрібно: печериці, мариновані за 5 хвилин, напевно, здивують не тільки дружину, а й усіх її подруг

10:23 18 лютого 2022
Мариновані гриби

Чоловіки, які хочуть порадувати своїх дам на 8 Березня, приготувавши їм щось смачненьке і не особливо калорійне, як, наприклад, салат — «вітамінну бомбу» без майонезу, можуть скористатися й рецептом пікантної грибної закуски.

Його фоловерам пропонує ведучий каналу «Шустрий бум». Станіслав Шустрий, схоже, вважає, що кухня — доля не лише жінок, а й представників сильної статі. На своєму прикладі він показує, що будь-якому чоловікові під силу впоратися з будь-якими завданнями на кухні.

Інгредієнти:

  • Печериці — 700 грам;
  • Цукор, сіль та чорний перець — по одній столовій ложці;
  • Коріандр — ½ столової ложки;
  • Лавровий лист — 3 штуки;
  • Яблучний оцет — 3−4 столові ложки;
  • Часник — 4 зубчики;
  • Олія — 2 столові ложки;
  • Вода — 70 мілілітрів;
  • Цибуля — 1 штука.

Процес приготування він показав на відео, зазначивши, що такі грибочки виходять дуже смачними.

А ще з печерицями можна швидко приготувати теплий салат. Пікантності його смаку додадуть мариновані огірочки та заправка.

Фото — скріншот

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