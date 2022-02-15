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Ситний теплий салат для всієї родини: простий рецепт

14:13 15 лютого 2022
Теплий салат

Смачним і ситним можуть бути не тільки салати, в які додають м'ясо, як, наприклад, салат «Ніжність». Відмінно допоможуть урізноманітнити раціон й теплі салати з картоплею, грибами та пікантною заправкою.

Рецепт такого салату пропонують автори ресурсу «Прості рецепти». Він дуже простий у приготуванні.

Інгредієнти:

  • Картопля молода — 3 шт;
  • Печериці — 200 гр;
  • Мед — 0,5 ч.л.;
  • Часник — 1 зубчик;
  • Цибуля;
  • Петрушка;
  • Листя салату;
  • Солоні огірки.

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Приготування:

  • Картоплю відварити у мундирі, розрізати навпіл і обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.
  • У ту ж пательню, де обсмажували картоплю, викласти печериці та трохи обсмажити.
  • Нарізати огірки слайсами.
  • Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю, мед, соєвий соус, натертий часник.
  • На промите та просушене листя салату викласти картоплю, гриби та огірки.
  • Заправити соусом, посипавши зеленою цибулею та петрушкою.

Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт простого та ситного овочевого салату без майонезу — у якості заправки використовуються сметана з гірчицею.

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