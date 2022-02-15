Ситний теплий салат для всієї родини: простий рецепт
Смачним і ситним можуть бути не тільки салати, в які додають м'ясо, як, наприклад, салат «Ніжність». Відмінно допоможуть урізноманітнити раціон й теплі салати з картоплею, грибами та пікантною заправкою.
Рецепт такого салату пропонують автори ресурсу «Прості рецепти». Він дуже простий у приготуванні.
Інгредієнти:
- Картопля молода — 3 шт;
- Печериці — 200 гр;
- Мед — 0,5 ч.л.;
- Часник — 1 зубчик;
- Цибуля;
- Петрушка;
- Листя салату;
- Солоні огірки.
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Приготування:
- Картоплю відварити у мундирі, розрізати навпіл і обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.
- У ту ж пательню, де обсмажували картоплю, викласти печериці та трохи обсмажити.
- Нарізати огірки слайсами.
- Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю, мед, соєвий соус, натертий часник.
- На промите та просушене листя салату викласти картоплю, гриби та огірки.
- Заправити соусом, посипавши зеленою цибулею та петрушкою.
Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт простого та ситного овочевого салату без майонезу — у якості заправки використовуються сметана з гірчицею.
Фото — скріншот169
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