Ситний теплий салат для всієї родини: простий рецепт

Смачним і ситним можуть бути не тільки салати, в які додають м'ясо, як, наприклад, салат «Ніжність». Відмінно допоможуть урізноманітнити раціон й теплі салати з картоплею, грибами та пікантною заправкою.

Рецепт такого салату пропонують автори ресурсу «Прості рецепти». Він дуже простий у приготуванні.

Інгредієнти: Картопля молода — 3 шт;

Печериці — 200 гр;

Мед — 0,5 ч.л.;

Часник — 1 зубчик;

Цибуля;

Петрушка;

Листя салату;

Солоні огірки.

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Приготування: Картоплю відварити у мундирі, розрізати навпіл і обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.

У ту ж пательню, де обсмажували картоплю, викласти печериці та трохи обсмажити.

Нарізати огірки слайсами.

Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю, мед, соєвий соус, натертий часник.

На промите та просушене листя салату викласти картоплю, гриби та огірки.

Заправити соусом, посипавши зеленою цибулею та петрушкою.

Раніше фуд-блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт простого та ситного овочевого салату без майонезу — у якості заправки використовуються сметана з гірчицею.

Фото — скріншот

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