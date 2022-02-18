Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

У фуд-блогерів дуже популярні «швидкі» рецепти, скориставшися якими господині можуть за лічені хвилини приготувати частування, наприклад, пиріг до чаю, який так і називається — «Чайний».

Авторка каналу «Готуємо вдома» запропонувала рецепт «ледачого Наполеона», який можна приготувати за 15 хвилин і не поратися з коржами. У якості основи для нього використовується лаваш.

Інгредієнти: Лаваш — 300 грам (1 упаковка);

Молоко — 1 літр;

Яйця — 4 штуки;

Крохмаль кукурудзяний — 70 грам (3−3,5 ст.л. з гарною гіркою);

Цукор — 200 грам (1 склянка з гіркою);

Ванільний цукор — 2 чайні ложки;

Вершки 33% - 200 мл (1 склянка).

Процес виготовлення торту детально показаний на відео.

Тим же, хто вирішить «заморочитися» з приготуванням ніжних коржів, можливо, буде цікавий рецепт їхнього приготування.

А співачка Юлія Савичева розповіла, як приготувати «Наполеон» із заварним кремом та малиновим конфітюром.

Фото — скріншот

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