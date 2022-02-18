Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів
У фуд-блогерів дуже популярні «швидкі» рецепти, скориставшися якими господині можуть за лічені хвилини приготувати частування, наприклад, пиріг до чаю, який так і називається — «Чайний».
Авторка каналу «Готуємо вдома» запропонувала рецепт «ледачого Наполеона», який можна приготувати за 15 хвилин і не поратися з коржами. У якості основи для нього використовується лаваш.
Інгредієнти:
- Лаваш — 300 грам (1 упаковка);
- Молоко — 1 літр;
- Яйця — 4 штуки;
- Крохмаль кукурудзяний — 70 грам (3−3,5 ст.л. з гарною гіркою);
- Цукор — 200 грам (1 склянка з гіркою);
- Ванільний цукор — 2 чайні ложки;
- Вершки 33% - 200 мл (1 склянка).
Процес виготовлення торту детально показаний на відео.
Тим же, хто вирішить «заморочитися» з приготуванням ніжних коржів, можливо, буде цікавий рецепт їхнього приготування.
А співачка Юлія Савичева розповіла, як приготувати «Наполеон» із заварним кремом та малиновим конфітюром.
Фото — скріншот96
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