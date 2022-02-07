Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт
З любителями торту «Наполеон», який можна готувати й за «ледачим» рецептом, поділилися секретами приготування хрмких та невагомих коржів.
Як їх готувати розповіли автори кулінарного каналу «Прості рецепти».
Інгредієнти:
- Вершкове масло (крижане) — 250 грам;
- Борошно пшеничне — 450 грам;
- Крижана вода — 150 мілілітрів;
- Яйце — 1 штука;
- Оцет — 15 мілілітрів (1 столова ложка);
- Дрібка солі.
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Приготування:
- Просіяти борошно, змішати з натертим вершковим маслом і розтерти руками у крихту.
- Додати у воду яйце, оцет, сіль, перемішати. Додати у крихту та швидко замісити тісто.
- Розділити тісто на 12 частин і скачати у кульки. Кожну кульку присипати мукою, тонко розкотити і викласти на пергаментний папір.
- Проколоти виделкою і випікати за температури 200 градусів 5 хвилин. ⠀ ⠀
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Фото «Прості рецепти»324
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