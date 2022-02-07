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Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

9:04 7 лютого 2022
Коржі для торта Наполеон

З любителями торту «Наполеон», який можна готувати й за «ледачим» рецептом, поділилися секретами приготування хрмких та невагомих коржів.

Як їх готувати розповіли автори кулінарного каналу «Прості рецепти».

Інгредієнти:

  • Вершкове масло (крижане) — 250 грам;
  • Борошно пшеничне — 450 грам;
  • Крижана вода — 150 мілілітрів;
  • Яйце — 1 штука;
  • Оцет — 15 мілілітрів (1 столова ложка);
  • Дрібка солі.

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Приготування:

  • Просіяти борошно, змішати з натертим вершковим маслом і розтерти руками у крихту.
  • Додати у воду яйце, оцет, сіль, перемішати. Додати у крихту та швидко замісити тісто.
  • Розділити тісто на 12 частин і скачати у кульки. Кожну кульку присипати мукою, тонко розкотити і викласти на пергаментний папір.
  • Проколоти виделкою і випікати за температури 200 градусів 5 хвилин. ⠀ ⠀

Раніше телеведуча Руслана Писанка поділилася рецептом солоного варіанта «Наполеона»

Фото «Прості рецепти»

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