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Солоний «Наполеон» із куркою: Руслана Писанка поділилася секретом приготування незвичайної закуски

18:24 21 січня 2022
наполеон

Назва «Наполеон» зазвичай асоціюється з відомим тортом з коржами та заварним кремом між ними. Телеведуча Руслана Писанка показала, що трохи змінивши рецепт, можна приготувати солоний варіант «Наполеона», який стане чудовою закускою. Про це Писанка розповіла в ефірі програми «Твій день» .

Солоний «Наполеон» — закуска з м'ясом та овочами

  • Коржі для «Наполеона» — 7 шт;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Часник — 2−3 зубчики;
  • Куряче філе;
  • Сир твердий — 100 г;
  • Майонез — 200 г;
  • Зелень (кріп, петрушка)
  • Сіль перець.


Філе відварити. М'ясо розділити на волокна та додати зелень. Цибулю та моркву порізати та обсмажити. Яйця зварити і натерти з сиром і подрібненим часником.
Коржі змастити майонезом і викласти в такому порядку: корж, цибуля з морквою, корж, курка з зеленню, корж, сир з яйцями, корж, цибуля з морквою, корж, курка з зеленню, корж, сир з яйцями. Останній шар — це майонез та подрібнений корж. Готовий «Наполеон» потрібно залишити на кілька годин у холодильнику.

Нагадаємо, як святкову страву на стіл можна поставити смажені пиріжки з м'ясом. У рецепті використовуються свинина та яловичина.

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