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Багатошарові пиріжки з м'ясом: смачно і просто

21:17 26 серпня 2021
м&#39;ясний пиріжок

Щоб внести різномаїття у звичний асортимент м'ясних страв, можна експериментувати не з інгредієнтами, а з формою подачі. Крім м'ясного пирога з лаваша, можна приготувати м'ясні багатошарові пиріжки. Страва готується швидко, і точно сподобається домашнім. Рецепт наводить кулінарний канал Кухня Ірини .

Пиріжки багатошарові з м'ясом

  • 500 г фаршу (свинина + яловичина);
  • 30−50 мл води для фаршу;
  • 350 г борошна;
  • 50 г вершкового масла;
  • 200−220 мл води кімнатної температури;
  • 1 цибулина;
  • 1 ст.л. кунжутної або оливкової олії;
  • 2−3 ст.л. соєвого соусу;
  • сіль, перець, спеції за смаком.

Замісити з борошна і води круте тісто, залишити на 20 хвилин. Для начинки фарш змішати з дрібно порізаною цибулею, сіллю, спеціями, соєвим соусом і рослинною олією.

Тісто тонко розкачати. На корж викласти фарш, розподілити на ¾ поверхні, скласти конвертиком, защипнути краї. Сковороду змастити вершковим маслом, викласти корж. Смажити на повільному вогні під кришкою, перевертаючи по два рази на кожну сторону. На стадії майже повної готовності змастити корж вершковим маслом.

Нагадаємо, що тим, хто дотримується дієти, можна спробувати приготувати м'ясо за італійським рецептом — в овочах і травах. Також шеф-кухарі радять не боятися експериментувати з маринадами для м'яса.

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