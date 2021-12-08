Чудово смачний новорічний «Наполеон»: Дмитро Дорошенко поділився рецептом торта з вишнею та заварним кремом

До новорічного столу кожна господиня прагне приготувати не лише особливі салати та основну страву, але й десерт «під шампанське». Одним із безпрограшних варіантів може бути домашній торт «Наполеон» з вишнею, рецепт которого запропонував відеоблогер Дмитро Дорошенко.

Такий торт у країнах східної Європи почали готувати на початку ХХ ст. А своєю назвою він завдячує 100-річчю перемоги над французьким імператором Наполеоном Бонапартом.

Необхідні продукти:

500 г борошна

250 г сметани

200 г вершкового масла

1 ст. л яблучного оцту

0,5 ч. л соди щіпка солі

400 г вишні без кісточки

50 г цукру

Для крему:

900 мл молока

250 г цукру

200 г вершкового масла

80 г борошна

5 жовтків

1 ціле яйце

1 ч. л ванільного цукру.

Приготування коржів

У просіяне борошно додаємо розм'якшене вершкове масло і рубаємо ножем у дрібну крихту, щоб маса вийшла більш повітряною і добре розшаровувалася при випіканні.

Додаємо сметану будь-якої жирності, дрібку солі та соду, гашену оцтом (краще взяти яблучний).

Добре перемішуємо всі інгредієнти та замішуємо еластичне тісто, яке може трохи липнути до рук, але додавати зайве борошно не варто.

Ділимо тісто на 10 рівних частин, скочуємо кульками, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на годину.

За цей час масло застигне і тісто легко розкотиться в тонкий корж.

Через годину кульки тіста почергово розкочуємо тонким шаром.

Вирізаємо коржі потрібної форми і розміру і перекладаємо на лист, роблячи на тісті надрізи ножем (так в готовому коржі буде менше бульбашок і нерівностей, а торт краще просочиться).

Випікаємо 8−10 хвилин при температурі 180 градусів.

Приготування заварного крему

У миску закладаємо 5 жовтків і 1 ціле яйце, висипаємо цукровий пісок і ванільний цукор, добре перемішуємо, додаючи борошно, що просіює.

Молоко доводимо до кипіння, але не кип'ятимо, щоб не з'явилася пінка.

Вводимо яєчно-цукрову суміш і постійно помішуємо віночком, щоб маса не опустилася на дно і не утворила грудочки.

Варимо на повільному вогні, поки на поверхні з'являться великі бульбашки і відставляємо для охолодження.

Підготовка ягід

Свіжі або заморожені вишні без кісточки викладаємо в сотейник, додаємо 50 г цукру та уварюємо, злив зайву рідину.

При збиранні торта коржі рівномірно промазуємо заварним кремом і укладаємо гіркою.

На два шари викладаємо вишні — так торт буде гарно виглядати у розрізі.

Один корж залишаємо для посипання, подрібнюємо його качалкою і посипаємо торт зверху.

Ставимо у прохолодне місце мінімум на 6 годин.

Коли коржі просочаться і торт трохи осяде, обрізаємо краї та посипаємо крихтою з боків.

Прекрасним же доповненням до торта стане мандариновий лікер, який можна легко приготувати вдома.

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