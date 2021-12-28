Лінивий «Наполеон» за 20 хвилин без випічки: рецепт оригінального та смачного десерту на свята

Приготувати торт «Наполеон» на Новий рік можна за 20 хвилин, якщо скористатися рецептом для лінивих. На відміну від класичного, для лінивого «Наполеона» знадобиться купити готове листкове тісто та приготувати гарні порційні склянки, в яких подаватиметься десерт. Рецепт наводить РадіоТрек.

Лінивий торт «Наполеон» Тісто листкове — 500 г;

Вершки 33% жирності — 380 г;

Молоко згущене — 250 г. Листкове тісто викласти на пергамент, розрізати на кубики, запекти 20 хвилин при температурі 200 градусів. Дати охолонути.

Вершки добре збити, додати згущене молоко, перемішати.

Кубики з тіста розкласти по склянках, перемазуючи кремом. Зверху прикрасити шоколадом, ягодами, коктейльною вишнею.

Нагадаємо, торт «Наполеон» можна осучаснити, додавши пломбірного смаку. Дуже вишуканим виходить «Наполеон» із заварним кремом і малиновим джемом.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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