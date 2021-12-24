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«Наполеон» зі смаком морозива від Наталії Калніної: дивовижно смачний варіант знаменитого торту

12:55 24 грудня 2021
Пломбірний Наполеон

Кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка раніше поділилася рецептом салату з цікавою назвою «Під кайфом», запропонувала спекти до свят торт «Наполеон» зі смаком морозива.

Про те, як приготувати «Пломбірний Наполеон», вона розповіла на своєму YouTube-каналі .

Інгредієнти:

Для листкового тіста:

  • Борошно — 550 гр;
  • Вершкове масло — 360 гр.;
  • Вода — 150мл.;
  • Сіль — 1/3ч.л.;
  • Оцет 9% - 1 ст.л.;
  • Яйце -1шт.

Для крему «Пломбір»:

  • Молоко — 400 мл.;
  • Цукор — 200гр.;
  • Яйце — 1шт.;
  • Крохмаль — 40гр.;
  • Ванільний цукор — 1 пачка;
  • Вершкове масло — 150гр.;
  • Вершки 33% для збивання — 250мл.

Процес приготування торту докладно показаний на відео.

Раніше блогерка розповіла, як приготувати незвичайний та простий «Пікантний» салат з курячою печінкою.

Фото — скріншот

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