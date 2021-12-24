«Наполеон» зі смаком морозива від Наталії Калніної: дивовижно смачний варіант знаменитого торту

Кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка раніше поділилася рецептом салату з цікавою назвою «Під кайфом», запропонувала спекти до свят торт «Наполеон» зі смаком морозива.

Про те, як приготувати «Пломбірний Наполеон», вона розповіла на своєму YouTube-каналі .

Інгредієнти: Для листкового тіста: Борошно — 550 гр;

Вершкове масло — 360 гр.;

Вода — 150мл.;

Сіль — 1/3ч.л.;

Оцет 9% - 1 ст.л.;

Яйце -1шт. Для крему «Пломбір»: Молоко — 400 мл.;

Цукор — 200гр.;

Яйце — 1шт.;

Крохмаль — 40гр.;

Ванільний цукор — 1 пачка;

Вершкове масло — 150гр.;

Вершки 33% для збивання — 250мл.

Процес приготування торту докладно показаний на відео.

Раніше блогерка розповіла, як приготувати незвичайний та простий «Пікантний» салат з курячою печінкою.

Фото — скріншот

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