«Наполеон» зі смаком морозива від Наталії Калніної: дивовижно смачний варіант знаменитого торту
Кулінарна блогерка Наталія Калніна, яка раніше поділилася рецептом салату з цікавою назвою «Під кайфом», запропонувала спекти до свят торт «Наполеон» зі смаком морозива.
Про те, як приготувати «Пломбірний Наполеон», вона розповіла на своєму YouTube-каналі .
Інгредієнти:
Для листкового тіста:
- Борошно — 550 гр;
- Вершкове масло — 360 гр.;
- Вода — 150мл.;
- Сіль — 1/3ч.л.;
- Оцет 9% - 1 ст.л.;
- Яйце -1шт.
Для крему «Пломбір»:
- Молоко — 400 мл.;
- Цукор — 200гр.;
- Яйце — 1шт.;
- Крохмаль — 40гр.;
- Ванільний цукор — 1 пачка;
- Вершкове масло — 150гр.;
- Вершки 33% для збивання — 250мл.
Процес приготування торту докладно показаний на відео.
Раніше блогерка розповіла, як приготувати незвичайний та простий «Пікантний» салат з курячою печінкою.
Фото — скріншот248
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