28.09 / 28.46 31.83 / 32.37
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Найніжніший чайний пиріг від Людмили Борщ: готується без міксера, яєць та молока — просто знахідка для господині, коли «фінанси співають романси»

19:28 15 лютого 2022
Чайний пиріг

Фуд-блогер Людмила Борщ любить радувати передплатників рецептами страв, приготування яких не потребує багато інгредієнтів (і, відповідно, витрат із сімейного бюджету).

Кілька годин тому Людмила запропонувала глядачам свого Youtube-каналу рецепт «найсмачнішого, дуже швидкого у приготуванні пирога».

«Чайний пиріг — смачне і гарне частування до чаю. Таку випічку можна пекти хоч щодня, настільки вона проста в приготуванні. Виходить пиріг дивовижно ніжним і апетитним», — ділиться блогер.

Примітно, що пиріг не містить яєць — їхню роль у рецепті грає соняшникова олія нейтрального смаку.

Інгридієнти:

  • міцний чай 200 мл.
  • цукор 200 г.
  • варення 4 ст.
  • олія рослинна 4 ст.л.
  • борошно 250 р.
  • сода 1 ч. л.
  • сік лимона 1 ст.л.

З усіх складових замішується тісто — консистенція має нагадувати густу сметану.

Пиріг випікається в духовці за температури 180 градусів протягом 35−40 хвилин.

Готову страву можна посипати цукровою пудрою або прикрасити в інший спосіб.

А перед солодким пирогом на стіл можна подати теплий салат з картоплею, грибами та пікантною заправкою або ж «ледачі» хачапурі.

Фото YouTube

232

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Ігор Романенко

Вторгнення Росії, можливо, розпочнеться вже завтра, — український генерал

Володимир Ленін

У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.