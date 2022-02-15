Найніжніший чайний пиріг від Людмили Борщ: готується без міксера, яєць та молока — просто знахідка для господині, коли «фінанси співають романси»
Фуд-блогер Людмила Борщ любить радувати передплатників рецептами страв, приготування яких не потребує багато інгредієнтів (і, відповідно, витрат із сімейного бюджету).
Кілька годин тому Людмила запропонувала глядачам свого Youtube-каналу рецепт «найсмачнішого, дуже швидкого у приготуванні пирога».
«Чайний пиріг — смачне і гарне частування до чаю. Таку випічку можна пекти хоч щодня, настільки вона проста в приготуванні. Виходить пиріг дивовижно ніжним і апетитним», — ділиться блогер.
Примітно, що пиріг не містить яєць — їхню роль у рецепті грає соняшникова олія нейтрального смаку.
Інгридієнти:
- міцний чай 200 мл.
- цукор 200 г.
- варення 4 ст.
- олія рослинна 4 ст.л.
- борошно 250 р.
- сода 1 ч. л.
- сік лимона 1 ст.л.
З усіх складових замішується тісто — консистенція має нагадувати густу сметану.
Пиріг випікається в духовці за температури 180 градусів протягом 35−40 хвилин.
Готову страву можна посипати цукровою пудрою або прикрасити в інший спосіб.
А перед солодким пирогом на стіл можна подати теплий салат з картоплею, грибами та пікантною заправкою або ж «ледачі» хачапурі.
Фото YouTube232
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