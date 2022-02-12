Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ
Кулінарна блогерка Людмила Борщ, авторка смачних сніданків та швидких домашніх пиріжків запропонувала рецепт салату, який можна приготувати за 5 хвилин.
Салат з овочів, без майонезу. Він легкий, але дуже ситний, тішить своїм смаком та приємним зовнішнім виглядом.
Салат
Продукти
Пекінська капуста
Крабові палички 250г
Перець болгарський 1 шт.
Цибуля червона 1 шт.
Горошок консервований 3−4 ст.
Гірчиця діжонська 2 ст.
Сметана
Сіль
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