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Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

18:57 12 лютого 2022
салат

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, авторка смачних сніданків та швидких домашніх пиріжків запропонувала рецепт салату, який можна приготувати за 5 хвилин.

Салат з овочів, без майонезу. Він легкий, але дуже ситний, тішить своїм смаком та приємним зовнішнім виглядом.

Салат

Продукти
Пекінська капуста
Крабові палички 250г
Перець болгарський 1 шт.
Цибуля червона 1 шт.
Горошок консервований 3−4 ст.
Гірчиця діжонська 2 ст.
Сметана
Сіль


Раніше Людмила Борщ розповіла, як готувати три види салатів з консервованої кукурудзи.

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