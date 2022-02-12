Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Кулінарна блогерка Людмила Борщ, авторка смачних сніданків та швидких домашніх пиріжків запропонувала рецепт салату, який можна приготувати за 5 хвилин.

Салат з овочів, без майонезу. Він легкий, але дуже ситний, тішить своїм смаком та приємним зовнішнім виглядом.

Салат

Продукти

Пекінська капуста

Крабові палички 250г

Перець болгарський 1 шт.

Цибуля червона 1 шт.

Горошок консервований 3−4 ст.

Гірчиця діжонська 2 ст.

Сметана

Сіль

Раніше Людмила Борщ розповіла, як готувати три види салатів з консервованої кукурудзи.

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