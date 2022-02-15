«Лініві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок або вечерю

Є кілька рецептів «ледачих» хачапурі, які готуються на пательні. Якісь передбачають додавання розпушувача, інші — кефіру.

Авторка каналу «Домашня кулінарія» стверджує, що такі «швидкі» хачапурі на кефірі виходять дуже ніжними через те, що тісто для них роблять рідким. Втім, якщо тісто буде густішим, страва вийде теж смачною. І готується лише 10 хвилин.

Інгредієнти: Кефір — 200 мл;

Молоко — 200 мл;

Сіль — 0,5 ч. л.;

Харчова сода — 0,5 ч. л.;

Яйця — 2 штуки;

Олія — 30 мл;

Сир — 100 г;

Свіжа зелень (петрушка, кріп або зелена цибуля) — 10 г;

Борошно — 200 г.

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Приготування. Змішати всі інгредієнти, щоб вийшло рідке тісто.

Додати тертий сир та подрібнену зелень.

Смажити у пательні з незначною кількістю олії по 1,5 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки. Готово!

Раніше секретами приготування хачапурі по-аджарськи поділився переможець шоу «МастерШеф"-9 Сергій Денисов.

Фото — скріншот

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