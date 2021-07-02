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Справжні грузинські: переможець 9-го сезону «МастерШеф» розсекретив рецепт приготування своїх улюблених хачапурі

14:21 2 липня 2021
хачапурі

Переможець «МастерШеф"-9 Сергій Денисов (Серго Батумський) розсекретив рецепт приготування своїх улюблених аджарських хачапурі.

Хачапурі

Інгредієнти для тіста

Борошно 500 г
Молоко 250 мл
Вода 100 мл
Дріжджі 10 г
Сіль та цукор по 1ч. л
Маргарин 30 г
Рослинна олія 2−3 ст. л

Інгредієнти для начинки — сири моцарела та сулугуні, чим більше, тим смачніше.

Приготування

Змішати склянку теплого молока, дріжджі, трохи цукру й борошна. Залишити та не чіпати закваску 20 хвилин.

Розтопити вершкове масло.

У закваску додати мацоні, соняшникову олію, сіль, яйце та просіяне борошно, гарненько вимішати. Як тільки тісто почне потихеньку підходити, додати топлене масло й вимішувати, доки не буде однорідне.

Накрити тісто рушником й залишити у теплому місті, доки не підніметься вдвічі, потім помісити й дати дійти вдруге.

Сир натерти і до смаку додати яйце, масло, сіль.

Готове тісто розділити на шматки масою 200 грамів, кожен розкачати в корж товщиною 1,5 см та викласти шар сирної начинки, потім зібрати края, як у хустку, й защипати.

Перевернути заготовлене швом донизу й акуратно розкачати.

Змастити яйцем, сметаною і зробити пальцем дірку у центрі й відправити в духовку на 220 градусів на 15−20 хвилин.

Вийняти хачапурі, в середину у поглиблення покласти жовток і відправити в духовку ще на пару хвилин.

Готові хачапурі змастити вершковим маслом і можна подавати до столу.

Раніше рецептом хачапурі поділилася кулінар Ірода Мукімова. А ведучий Григорій Герман розповів, як приготувати коржі для Тако.

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