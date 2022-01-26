28.65 / 28.92 32.24 / 32.67
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чудовий перекус: рецепт лінивого хачапурі на сковороді

20:18 26 січня 2022
хачапурі

Окрім класичних хачапурі, існують спрощені рецепти знаменитої грузинської страви. Такі ліниві хачапурі готуються на сковороді, і на смаження потрібно близько 20 хвилин. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Лінивий хачапурі на сковороді

  • Яйце — 1 шт.;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Молоко — 200 мл;
  • Борошно — 160 г;
  • Розпушувач — 1 ч.л.;
  • Сир твердий — 300 г;
  • Масло вершкове — для змащування.

Зі всіх інгредієнтів замішується тісто, в останню чергу додається натертий сир. Отриману масу смажать на антипригарній сковороді або на поверхні, вистеленій пергаментним папером. Смажити необхідно під кришкою: 10−12 хвилин з одного боку, і 10 хвилин — з іншого. Готовий хачапурі слід змастити маслом.

Нагадаємо, технологія приготування аджарських хачапурі відрізняється від класичної та підходить для більш досвідчених кулінарів.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Данило Гетманцев

За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не обов’язковий, розповів Данило Гетманцев

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.