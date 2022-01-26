Чудовий перекус: рецепт лінивого хачапурі на сковороді
Окрім класичних хачапурі, існують спрощені рецепти знаменитої грузинської страви. Такі ліниві хачапурі готуються на сковороді, і на смаження потрібно близько 20 хвилин. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.
Лінивий хачапурі на сковороді
- Яйце — 1 шт.;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Молоко — 200 мл;
- Борошно — 160 г;
- Розпушувач — 1 ч.л.;
- Сир твердий — 300 г;
- Масло вершкове — для змащування.
Зі всіх інгредієнтів замішується тісто, в останню чергу додається натертий сир. Отриману масу смажать на антипригарній сковороді або на поверхні, вистеленій пергаментним папером. Смажити необхідно під кришкою: 10−12 хвилин з одного боку, і 10 хвилин — з іншого. Готовий хачапурі слід змастити маслом.
Нагадаємо, технологія приготування аджарських хачапурі відрізняється від класичної та підходить для більш досвідчених кулінарів.187
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